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Sağlık

İshal ilacı yaşlanmayı yavaşlatabilir

İshal tedavisinde kullanılan eski bir ilacın yaşlanmayı yavaşlatabileceği belirtildi.

08 Ocak 2009 02:00

İshal tedavisinde kullanılan eski bir ilacın yaşlanmayı yavaşlatabileceği belirtildi. İlaç, hayvanlarda Alzheimer, Parkinson ve Huntingdon hastalıklarının ilerlemesini de tersine çevirdi.

Kanada’daki McGill Üniversitesinden bilim adamlarının hayvanlar üzerinde yaptığı araştırma, yaklaşık 80 yıl önce bulunan “clioquinol” ilacının “saat-1” de denilen “CLK-1” proteinine doğrudan etki ederek omurgasızlar ve farelerin daha uzun yaşamasını sağladığını gösterdi.

İlacın CLK-1’i kodlayan genin aktif olmasını engelleyerek yaşlanma sürecini yavaşlatabileceği belirtildi.

Laboratuvarda bu ilaç, hayvanlarda Alzheimer, Parkinson ve Huntingdon hastalıklarının ilerlemesini de tersine çevirdi.

Avrupa ve Asya’da ishal gibi karın ve bağırsak hastalıklarının tedavisinde kullanılan clioquinol, muhtemel ağır yan etkileri nedeniyle geri çekilmişti. 1960’larda doktorlar Japonya’daki omurilik iltihaplanmaları vakalarındaki artış ve bu ilaç arasında bağlantı olduğundan şüphelense de, bugün araştırmacılar bu vakalar ve clioquinol arasında ilişki olmadığını düşünüyor.

İnsanların bu ilacı kullanabilmesi için daha birçok araştırma gerekiyor.

“Journal of Biological Chemistry” dergisinde yayımlanan araştırma, Fransız “Le Nouvel Observateur” dergisinin internet sitesinde yer alıyor.

(AA)

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