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İshak Paşa Sarayı'nın etrafında görsel şölen

Sedat BUDAK/DOĞUBAYAZIT (Ağrı), (DHA) -AĞRI’nın Doğubayazıt ilçesindeki, Osmanlı mimarisinin en seçkin örneklerinden İshak Paşa Sarayı’nın etrafında oluşan sis bulutları, güneşin doğuşuyla birlikte kartpostallık görüntü oluşturdu

01 Mayıs 2018 12:22

Sedat BUDAK/DOĞUBAYAZIT (Ağrı), (DHA) -AĞRI’nın Doğubayazıt ilçesindeki, Osmanlı mimarisinin en seçkin örneklerinden İshak Paşa Sarayı’nın etrafında oluşan sis bulutları, güneşin doğuşuyla birlikte kartpostallık görüntü oluşturdu. Yaklaşık 2 saat süren görsel şölen, güneşin tepeye çıkmasıyla son buldu.
Doğubayazıt ilçesinin 7 kilometre doğusunda, Osmanlı İmparatorluğu\'nun Lale Devri’ndeki son büyük anıt yapısı olan 234 yıllık İshak Paşa Sarayı’nın etrafında oluşan sis bulutları, sabah güneşinin doğuşuyla birlikte muhteşem görüntülere sahne oldu. Osmanlı, Fars ve Selçuklu uygarlığının mimari üslubunu bünyesinde barındıran saray, etrafında toplanan sis bulutları ile adeta dans etti. Yaklaşık 2 saat süren görsel şölen, güneşin tepeye çıkmasıyla son buldu. Her yıl binlerce yerli ve yabancı ziyaretçi ağırlayan 116 odalı İshak Paşa Sarayı’nın yapımı 99 yılda tamamlanmış.

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