İşgücüne katılım oranında şok düşüş; ekonomist Sözer: Maaşlar hayat pahalılığına yetmediği için insanlar çalışmıyor

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı Mart ayı işsiz verileri işgücüne katılım oranında yüksek oranlı bir düşüşe işaret etti. İstihdam edilenlerin sayısı 2020 yılı Mart döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 662 bin kişi azalarak 26 milyon 133 bin kişi, istihdam oranı ise 3,4 puanlık azalış ile yüzde 42 oldu.



İşgücü 2020 yılı Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 2 milyon 235 bin kişi azalarak 30 milyon 104 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 4,5 puanlık azalış ile yüzde 48,4 olarak gerçekleşti.

"İki nedeni var..."

İstihdam edilenlerin ve işgücüne katılanların sayısındaki büyük düşüşü BloombergHT yayınında değerlendiren ekonomist İnanç Sözer, bunun iş arayanların iş bulma umudunu yitirmesi ile piyasadaki maaşların, artan hayat pahalılığı karşısında yetersiz kalmasından kaynaklandığını belirtti.