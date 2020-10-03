İşgaliye bedelleri ödenmeyince, İstiklal Caddesi'ndeki simitçi tezgahları İBB tarafından kaldırıldı

İstanbul Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi üzerinde bulunan 16 simit tezgahı İBB tarafından kaldırılıyor.

Simitçi tezgahları İBB'nin onayı ile Beyoğlu Belediyesi tarafından dizayn edilmişti. Bu nedenle işgaliye ödemeleri de Beyoğlu Belediyesi'ne yapılıyordu.



Daha sonra İBB yönetiminin değişmesiyle tezgahlardaki ve simitçilerin giysilerindeki Beyoğlu Belediyesi yazısı ile logolarının kaldırılmasını söyleyerek işgaliyelerin artık İBB'ye ödenmesi gerektiğini belirtti.



Bunun üzerine simitçi tezgahı sahipleri dilekçe hazırlayıp işgaliye düzenlemesi için İBB'ye başvuruda bulundu. İşgaliye talebine onay verilmemesi üzerine Taksim'e gelen İBB zabıta ekipleri tüm tezgahları süresiz bir şekilde kaldırttı.



Zabıta ekiplerinin bölgeden ayrılmasının ardından bazı simitçiler tezgahlarını açarak satışa devam ederken bazıları da tezgah açmadı. (DHA)