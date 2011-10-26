T24 LogoT24 Logo
Dünya

'İşgalciler'e polisten sert müdahale

Amerikada Wall Street'i işgal hareketi büyüyor ama yayıldıkça polis müdahalesi ile karşılaşıyor...

26 Ekim 2011 03:00

T24 - Amerikada Wall Street'i işgal hareketi büyüyor ama yayıldıkça polis müdahalesi ile karşılaşıyor.Gerilimin adresi bu kez Oakland'dı. Polis eylemcilere müdahale etti 85 kişi gözaltına alındı.

Wall Street'i işgal et hareketine yönelik gözaltıları protesto için yüzlerce kişi California Oakland'da sokaklara döküldü.  çatışmaların odağı ekonomik eşitsizliğin protesto edildiği gösterilerde merkez olarak kullanılan plazaydı. Ancak göstericiler polis müdahalesi ile karşılaştılar.



Polis kalabalığı önce gözyaşartıcı gazla dağıtmaya çalıştı. Ancak gözaltıların yarattığı öfkeyi dindirmek kolay olmadı. Plazayı terk etmek istemeyen göstericilere polisin müdahalesi sert oldu. Olaylarda 85 kişi gözaltına alındı.

Ekonomik krizden sorumlu tutulan dev finans kuruluşları ve büyük şirketler tepkinin odağında kalmaya devam ediyor. Eylemlerin ilk başladığı Newyorkta yüzlerce gösterici gözaltında tutuluyor.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24