'İşgalciler'e polisten sert müdahale

T24

Wall Street'i işgal et hareketine yönelik gözaltıları protesto için yüzlerce kişi California Oakland'da sokaklara döküldü. çatışmaların odağı ekonomik eşitsizliğin protesto edildiği gösterilerde merkez olarak kullanılan plazaydı. Ancak göstericiler polis müdahalesi ile karşılaştılar.Polis kalabalığı önce gözyaşartıcı gazla dağıtmaya çalıştı. Ancak gözaltıların yarattığı öfkeyi dindirmek kolay olmadı. Plazayı terk etmek istemeyen göstericilere polisin müdahalesi sert oldu. Olaylarda 85 kişi gözaltına alındı.Ekonomik krizden sorumlu tutulan dev finans kuruluşları ve büyük şirketler tepkinin odağında kalmaya devam ediyor. Eylemlerin ilk başladığı Newyorkta yüzlerce gösterici gözaltında tutuluyor.