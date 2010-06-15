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Yaşam

İşgal zırhlısında Yunan düğünü krizi

Yunanistan, İstanbul'a demir atan "Averof" savaş gemisinde düğün partisi düzenlenmesi yüzünden karıştı.

15 Haziran 2010 03:00

T24 - Yunanistan, İstanbul'a demir atan "Averof" savaş gemisinde düğün partisi düzenlenmesi yüzünden karıştı.

Jet sosyete ve  çok  sayıda manken ile armatörün katıldığı düğün partisinin 1984 yılından beri müze olarak kullanılan “Averof” zırhlısında düzenlenmesine izin verilmesi parlamentoda tartışma konusu oldu.

Yunan Deniz Kuvvetleri ise soruşturma açtı. Yunan basınına göre skandal şöyle gelişti: “Atlas Maritime” adlı denizcilik firması Pire limanındaki “Poseidon” deniz fuarı çerçevesinde “etkinlik” düzenleyeceği gerekçesiyle “Averof” zırhlısının tahsis edilmesini istedi. Deniz Kuvvetleri’nden olumlu yanıt verildi. Ancak, firmanın sahibi armatör Leo Patiças “etkinliği” birkaç gün önce  evlendiği  TV sunucusu Marietta Hrisala ile düğün partisine çevirdi. Ana muhalefetteki Yeni Demokrasi Partisi verdiği soru önergesiyle savunma bakanının hesap vermesini istedi.


İstanbul’u işgale gelen kruvazör

Yunanistan,  “Averof” gemisini 1910’da İtalya’dan satın alındı. 1912 Balkan ve 1. Dünya Savaşı’nda  yer aldı. 1918 Mondros Mütarekesi’nden hemen sonra işgalci  güç  olarak Yunan bayrağı ile İstanbul’da demir attı. 1922 Kurtuluş Savaşı’ndaki Yunan yenilgisi üzerine ise Yunan askerlerini ülkelerine geri taşıdı.


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