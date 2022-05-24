İşgal altındaki Ukrayna bölgesi Herson'a atanan Moskova yanlısı liderler, Rus askeri üssü istiyor

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Ukrayna'nın işgal altındaki Herson bölgesinin Moskova tarafından atanan liderlerinin, Rusya'dan bölgeye bir askeri üs kurmasını isteyeceği belirtildi.

Rus haber ajansı RIA Novosti'ye konuşan bölgedeki Moskova yanlısı yönetimin liderlerinden Kirik Stremusov, "Herson'da bir Rus askeri üssü, bölgenin ve sakinlerinin güvenliğini garanti eder" dedi.

Stremusov, "Herson bölgesinde bir Rus askeri üssü olmalı. Bunu talep edeceğiz, tüm nüfus bunu istiyor" diye konuştu.

Moskova'dan bazı yetkililerin söylemlerine benzer bir şekilde "Herson'un Rusya'yla bağlarının süreceğini" söyleyen Stremusov, yakın zamanda bölgeyi Rusya'ya bağlamak için bir referandum yapılacağını ise düşünmediğini söyledi.

Kremlin, işgal altındaki bölgelerinde ilhak edileceğini açıkça söylemese de, "Halkın taleplerini dinleyeceklerini" belirtmişti.

Rus kuvvetleri işgal ettikleri Herson'da Moskova yanlısı bir "askeri-sivil" yönetim kurdu. Herson'da artık Ukrayna para birimi yerine Rus rublesi, Rus medyası ve Rus internet servisleri kullanılıyor.