-İSEN'DEN ÖZGÜR VE GÜÇLÜ BASIN VURGUSU ANKARA (A.A) - 22.12.2010 - Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Mustafa İsen, ''Özgür ve güçlü basın, kamu diplomasisinin yapılmasını mümkün kılabilir'' dedi. İsen, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ile Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi tarafından düzenlenen Türk Dili Konuşan Ülkeler Medya Forumu'nuna katıldı. ''Medyanın Kamu Diplomasisi Rolü'' konulu oturumun açış konuşmasını yapan İsen, Türk dünyasındaki bazı ülkelerin bu yıl 20. bağımsızlık yıllarını kutlayacaklarını hatırlatarak, ''Türk dünyası ile Türkiye arasındaki ilişkilerin başlangıç itibariyle bir romantik dönemi oldu. Benzer ilişkilerde daima böyle bir tablo ile karşı karşıya kalınır. Bunu kısa bir süre sonra bir takım kurumsal çalışmalara ve daha realist bir çerçeveye oturtmak gerekiyordu. Eylül ayından itibaren 'Türkçe Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi' adı altında bir yeni uluslararası kuruluş ortaya çıktı. Yapılması gereken işlemler, daha ciddi bir tabana oturmuş oldu'' diye konuştu. Türk Dili Konuşan Ülkeler Medya Forumu'nun Türk dünyası arasındaki ilişkilerin somut örneklerinden biri olduğunu kaydeden İsen, dünyada diplomasi anlayışının değiştiğine dikkati çekti. Kamu diplomasi aracılığı ile karşı tarafı etkilemenin güçlü ve özgür medya ile mümkün olduğunu anlatan İsen, şöyle devam etti: ''Sizin kamu diplomasisi ile sağlayabileceğiniz imaj değeriniz ne kadar yüksekse oradaki sahip olduğunuz her şey dünya algısında o kadar yüksek olarak algılanmakta ve değerlendirilmektedir. Kamu diplomasisi ancak demokrat toplumlarda mümkün olabilir. Özgür ve güçlü basın, kamu diplomasisinin yapılmasını mümkün kılabilir. Yumuşak güç diğer hususlardan bir tanesi. Yumuşak güçte kendi ülkenizi bir cazibe haline getirmek karşı tarafı sizin için cazip kılabilecek bir yaklaşımla bakabilmeyi öğretmektir.'' -''TÜRK DÜNYASINDA ÖRGÜTLENMEYE İHTİYAÇ VAR''- Forumda ''Türkçe konuşan ülkeler arasında yeni işbirliğinin geliştirilmesi, ortak yayın içeriklerinin hazırlanması ve paylaşılması'' konulu bir konuşma yapan Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Hilmi Bengi, kamu diplomasisinin en önemli ayaklarından birini medyanın oluşturduğunu söyledi. Wikileaks belgeleriyle medyanın ne kadar önemli olduğu gerçeğinin bir kez daha anlaşıldığını kaydeden Bengi, ülke imajlarının giderek daha önemli hal aldığını bildirdi. Türkiye'nin imaj anlamında son dönemde artan bir ivme yakaladığına dikkati çeken Bengi, Türkiye'nin AB ülkesi olmamasına rağmen İstanbul'un kültür ve spor başkenti olarak görevler üstlenmesinin önemine değindi. AA'nın üç yıl önce Asya Pasifik Ajanslar Birliğinin dönem başkanlığını kazanmasında, Türkiye'nin sahip olduğu imajın da etkili olduğunu ifade eden Bengi, ''İstanbul'da geçen ay Avrupa Kültür Başkenti'nde 'Haber Ajansları Buluşması' adı altında yapılan toplantıda Anadolu Ajansı, Asya Pasifik Ajanslar Birliğinin dönem başkanlığını üstlendi. Üç yıl sürecek dönem içerisinde hem kendimizi hem de ülkemizi çok iyi tanıtabilmek bilinciyle hareket edeceğimizi sizlerle paylaşmak istiyorum'' diye konuştu. Türk dünyasında medya alanında örgütlenme ihtiyacı olduğuna dikkati çeken Bengi, haber ajanslarının örgütlenmeyi bir ölçüde gerçekleştirdiğini kaydetti. Türk cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarını kazanmasının ardından Türkçe Konuşan Haber Ajansları Birliğinin kurulduğunu anımsatan Hilmi Bengi, ''Türk cumhuriyetleri arasında iletişimi artırmak için adımlar attık. Sadece ülkelerin üye olduğu birlik olmaktan çıkarak, Türk topluluklarının da üye olduğu bir haber ajansları örgütlenmesine karar verdik'' dedi. Bütün toplulukları kapsaması amacıyla birliğin adını ''Türk Dilli Haber Ajansları Birliği'' şeklinde değiştirdiklerini kaydeden Bengi, birliğin internet sitesinin ortak platform haline getirildiğini, platforma bütün ülkelerle ilgili haberlerin yer aldığını söyledi. Birliğin internet sitesinin, Türk dünyasının birbirini anlayabileceği platform haline getirmeyi planladıklarını söyleyen Bengi, ''Türk dünyasının imajının yükseltilmesi istikametinde adımlar atmamız gerekiyor. Bu adımların da en önemli ayağını medya oluşturuyor. Tüm medyayı kapsayıcı bir ortak platformun, medya birliğinin oluşturulması gerektiği kanaatini düşünüyorum'' dedi. Oturumun konuşmacılarından Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Enis Berberoğlu da ''Biz ne kadar ortak değer yaratıyoruz, bu konuda şüpheliyim. Her meselede bölünmüş, nefret kusan toplum haline geldik' dedi. Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı ise terörün, devletlerin kimyasını bozduğu gibi medyanın da kimyasını bozduğunu savunarak, Türk devletleri arasında artık abi-kerdeş dili değil kardaş-kardeş dilinin geliştirildiğini söyledi. Dumanlı, medyanın dilinin kışkırtıcı, ırkçı olmaması gerektiğini kaydetti. Diğer konuşmacı Prof. Dr. Ata Atun, akraba topluluklar arasında Dünya Türk Medya Birliğinin kurulması gerektiğini belirtti.