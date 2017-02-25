İşe gitmemek için kendini bıçakladı!

Japonya'nın Aichi vilayetinin Kasugai kentinde ilginç bir olay yaşandı. 54 yaşındaki işçi Masaru Miura, işe gitmemek için metro istasyonunun tuvaletinde kendini kalçasından bıçakladı. Miura daha sonra yakındaki bir karakola giderek "tanımadığı bir adamın kendisini arkadan bıçakladığını" söyledi.

Sol'un Russia Today'den (RT) aktardığı habere göre, bıçak yarası için tedavi olmayı beklerken polis tarafından sorgulanan Miura, daha sonra yarayı kendisinin işe gitmemek için yaptığını itiraf etti. Miura, "İşe gitmek istemiyordum, ben de bunu yaptım. Eğer yaralanırsam işe gitmeyeceğimi düşündüm" dedi.

Japon işçi, bıçağı metrodaki bilet gişesinin yakınlarında bulduğunu, kendisini de işteki aşırı stres nedeniyle bıçakladığını söyledi.

İşçi daha sonra "polisi oyalamak"tan gözaltına alındı.

Aşırı çalışma saatleri ve bunun yarattığı sorunlar, Japonya'da işçilerin en büyük dertlerinden. 2015 yılında intihar eden 2 bin kişinin önemli bir çoğunluğunu iş stresi nedeniyle hayatına son verenler oluşturuyor.