"İşe gitmek korkunç bir hal aldı": Beyaz Saray, bir Koronavirüs sıcak noktası haline mi geliyor?

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ABD'de Donald Trump hükûmeti, Beyaz Saray'ın içinde bir yeni tip Koronavirüs salgınının patlak vermesini önlemeye çalışırken, bazı üst düzey yetkililer virüsün Batı Kanadı'ndaki kalabalık ofislerde yayılmaya devam ettiğini düşünüyor.

New York Times'ı aktardığına göre ABD Başkanı Trump'ın yaveri ve Başkan Yardımcısı Mike Pence'in basın sözcüsü Katie Miller'ın Covid-19 test sonuçlarının pozitif gelmesinin ardından hükûmetin Koronavirüs'le mücadelesine liderlik eden üç üst düzey yetkili kendini iki haftalığına karantinaya aldı. Kendini karantinaya alanlar arasında ABD'nin Koronavirüs'le mücadelesinin en görünen yüzlerinden olan Anthony Fauci de yer alıyor. Haberde Miller'la temasa geçen diğer Beyaz Saray çalışanlarınınsa 1600 Pennsylvania Caddesi'ndeki işyerlerine gitmeye devam ettğii belirtildi.

Trump'ın ekonomi danışmanı Kevin Hassett, CBS'in "Face The Nation" programına Beyaz Saray'dan katıldı. Başkanlık binasının içinde maske taktığı görülen Hassett, "İşe gitmek korkunç bir hal aldı. Evde oturmanın Batı Kanadı'na gitmekten daha güvenli olacağını düşünüyorum" dedi ve ekledi; "Orası ufak ve kalabalık bir yer. Bliyorsunuz bu durum biraz riskli. Ama gitmeliyiz çünkü ülkene hizmet etmek zorundasın".

İki çalışanda Koronavirüs tespit edilmesinin ardından Beyaz Saray, bina içinde virüsle mücadele için uygulanan prosedürleri güçlendirdi. Daha çok insan evlerinden çalışmaya başladı, maske kullanımı arttı ve komplekse girenlere daha sıkı kontroller yapılmasına karar verildi.

NYT'ye konuşan üst düzey yetkililere göre Pence'in Koronavirüs'e yakalanan basın sözcüsü Miller'ın kaç kişiyle temasa geçtiği bilinmiyor, ancak onunla toplantılara katılan kişiler Beyaz Saray'a gelmeye devam ediyor.

Dün akşam, Başkan Yardımcısı Pence'in rutinini değiştirmeyeceği veya kendini karantinaya almayacağı duyuruldu. Açıklamada, "Pence'e her gün yapılan testler negatif çıktı ve yarın Beyaz Saray'da olmayı planlıyor" denildi.

Yetkililer, Beyaz Saray'da her çalışan en az haftada bir ve Trump'la günlük temas halinde olanlara ise günde bir test yapıldığını bildirdi.