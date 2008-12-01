İşe girmek için şınav çektiler

Orman Bölge Müdürlüğü’ne alınacak 59 işçi için 2 bin 100 kişi başvuruda bulundu. Ön elemeye katılan adaylara şınav ve mekik çektirildi.



Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü, yangınlarda çalıştırmak üzere 59 geçici işçi alacağını duyurdu. İŞKUR İl Müdürlüğü'nden aldıkları belgelerle geçici de olsa işe girebilmek amacıyla başvuran 2 bin 100 kişi ön elemeden geçirilmeye başlandı.



Oluşturulan 7 kişilik komisyon, geçici iş için başvuran 2 bin 100 kişi fiziki dayanıklılıklarını ölçmek üzere ön elemeye tabi tuttu.

Orman Bölge Müdürlüğü Lokali'nde yapılan sınavda adaylara önce belli bir sürede şınav ve mekik çektiriliyor. Elemelerin ikinci etabında ise orman yangınlarında kullanılan arazöz ve dozerlerle yangın söndürme çalışmaları yaptırılacak.



İki etaplı ön elemeyi geçen adaylar en sonunda noter huzurunda yapılacak kura sonucu geçicide olsa iş sahibi olabilecekler.

Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü merkez ve ilçelerdeki teşkilatlarında çalıştırmak üzere 42 yangın işçisi, 12 arazöz şoförü ve 5 de dozer operatörü olmak üzere toplam 59 geçici yangın işçisi alınacak.

Ön elemeler sonucunda noter huzurunda yapılacak çekiliş sonrasında işe girebilmeye hak kazanacak 59 kişi 6 ay süreyle asgari ücret alarak çalışabilecek.

