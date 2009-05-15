Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencileri, koşullarının iyileştirilmesi için hastane bahçesinde `İntörn sömürüsüne son' pankartı açıp slogan attı.



Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, tıp öğreniminin son aşaması olan intörn doktorluk dönemlerinde geçirdikleri bir yıllık sürede yaşadıkları sıkıntıların katlanılamaz boyutlara geldiğini belirterek Tıp Fakültesi A Blok önünde basın açıklaması yaptı. Yaklaşık 100 intörn adına tıp öğrencileri Selamet Demir ve Uğur Özkan açıklamada bulundu.



Uğur Özkan, ``Ne yazık ki, çoğu serviste intörnler sadece servisin iş yükünü sırtlayacak personel olarak görülmektedirler. Personelmişiz gibi çalıştırılmamıza rağmen bunun ne maddi ne de manevi karşılığını alamadığımız gibi hala öğrenci olmanın getirdiği kira, ulaşım gibi yüklerle boğuşmak zorunda kalıyoruz. Bir yıl boyunca kesintisiz çalışıp nöbetlere kaldığımız halde, karşılığında bize hiç bir ücret ödenmemesi ne vicdana, ne meslek etiğine, ne de hukuka sığmamaktadır'' şeklinde konuştu.



Selamet Demir ise, ``Biz intörnlerin zaman zaman kendi meslektaşları dahil hastane personelinden yeteri kadar saygı görmemesini anlayamıyoruz. Görev tanımları belli olmadığı için her türlü ayak işlerinin onlara yaptırılmasını kabul etmiyoruz. Bazı servislerde intörnlere kalacak oda, yatacak yer bile ayrılmamasının açıklanabilecek hiç bir tarafı yoktur'' dedi.



İntörnlerin en zor günlerinde bile izin alamadıklarını, nöbet gecelerinde kendi ceplerinden yemek yemek zorunda kaldıklarını kaydeden Selamet Demir, ``Hem teorik hem de pratik eğitim uygulamalarının arttırılmasıyla intörnlük döneminin daha verimli hale getirilmesini istiyoruz. Ayrıca bu aksaklıklar ve sorunlardan şikayetci olan intörnlerin staj tekrarı ile tehdit edilmesinden de utanç duyuyoruz'' diye konuştu.



`İntörn sömürüsüne son', `İstedim vermediler sen intörnsün dediler', `İntörn sömürüsüne hayır', `İşe gelince doktor, maaşa gelince öğrenci', `Stajyere aş, intörne maaş', `Hekim olacağız sekreter değil' şeklinde pankartlar açan intörnler sloganlar attıktan sonra olaysız dağıldı.

