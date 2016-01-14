İşe alınmak için bir adamı çatıdan attılar!

Dünyaca ünlü illüzyonist Derren Brown, iş başvurusuna gelen iki kadını, bir insanı çatıdan atmaya ikna etti.

Vatan'da yer alan habere göre; Brown, İngiliz Channel 4 televizyonu için hazırladığı şovunda insanların psikolojik tekniklerle her şeye nasıl kolayca ikna edilebileceğini gösterdi.

Ünlü illüzyonist, bunun için önce bir hayır kurumunun insan kaynaklarında rol gereği çalışmaya başladı. Bu arada iş başvurusu için gelen iki kadını bir odaya götürüp, yerde yatan bir adamı gösterdi ve “Bu adam bir iş adamı ve az önce kalp krizinden öldü. Ancak onun adına sigortadan para alabilmemiz için vücudunda morluklar olması gerekiyor. Sizin ayakkabılarınız sivri. Birkaç tekme atın morluk oluşsun. Nasıl olsa adam ölmüş, bunu yapmanızda mahsur yok. Yaparsanız işe alındınız” dedi. Kadınlar bir an tereddüt ettikten sonra yerde yatan adama birkaç tekme attı.

Kabul ettiler



“Tamam işe alındınız” diyen Brown, iki kadını bekleme odasına aldı ve “Şimdi evrakları getiriyorum” diyerek odasına gitti. Az sonra panik halinde geri dönen Derren Brown bu kez “Adam ölmemiş! Vücudundaki morlukları görünce şoke oldu. Hızla çatıya çıktı. Aşağı sarkmış vaziyette. İntihar edecek. Gidip onu itin. Yoksa tekmeyi sizin attığınızı söylerim başınız belaya girer. Hem zaten adam ölmeyi kafaya koymuş. Bir dokunmanız yeter. Ondan sonra her şey yoluna girecek” dedi. Brown “Kaybedecek neyiniz var. Adam zaten ölmeyi düşünüyor. Siz yapmasanız da ölecek. Sizin yapacağınız tek şey sadece dokunmak” diyerek kadınları ikna etti. İki kadın bu kez çatıya çıktı ve aşağı sarkan adamı arkadan itti. Brown’ın oynadığı bu oyunda rol alan adam aşağıda daha önceden açılmış hava yastığına düşerken, şovu televizyondan izleyenler “Böyle deney olmaz” diyerek tepki gösterdi.



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