-İŞÇİYE BORÇ BELEDİYE BİNASINI SATTIRIYOR ZONGULDAK (A.A) - 14.06.2011 - Zonguldak'ın Gelik Beldesi Belediye Başkanı Hasan Fahri Yıldırım, işçilere 1 milyon liralık borcu nedeniyle belediye binasını 300 bin liraya satışa çıkardı. Göreve geldiği 2004'te 312 bin liraya ulaşan işçi alacakları belediyenin gelirleri yetersiz olmasından dolayı 1 milyona yükselince Belediye Başkanı Yıldırım, kaynak arayışına başladı. Maddi olarak değerlendirebileceği arazisi bulunmaması nedeniyle mevcut belediye binasını satışa çıkaran Yıldırım, 3 katlı binaya 300 bin liraya alıcı çıkması durumunda 47 personel ile geçmiş yıllarda emekli olan çalışanların alacaklarının bir kısımını ödemeyi hedefliyor. Başkan Yıldırım, gazetecileri yaptığı açıklamada, 1995'te kurulan belediyede göreve geldiği 2004'de 73 kişi çalıştığını, emeklilerle bu sayının 47'ye düştüğünü söyledi. İşçilerin Mart ayında yapılan toplu sözleşme gereği maaşlarının bin 200 liraya ulaştığını ancak gelirlerinin düşük olmasından dolayı ayda 500 lira ödeme yapabildiğini anlatan Yıldırım, şunları kaydetti: ''İşçilerimize aylık bin 200 lira yerine 500 lira ancak ödeyebiliyoruz. Kalan kısmını işçimize borçlanıyoruz. Şu anda personelimize 1 milyon lira borcumuz var. Buna ikramiyeler, emeklilik tazminatları ve maaş alacakları dahil. Binamızı satabilmemiz durumunda elde edilecek geliri alacağı bulunan işçilerimize eşit oranda dağıtacağız. Emekli personelimize hak ettiği tazminatının 5 bin lirasını bile ödeyemedik. Her ay 20 bin lira civarında işçimize borçlanıyoruz. Belediye binamızı satarak bunun bir kısmını ödeyeceğiz. Umarız alıcı çıkar. Belediye hizmetlerini şantiye alanımızdaki tek katlı binada sürdürmeyi planlıyoruz. Önemlisi işçilerimizin mağduriyetini gidermek.'' Yıldırım, belediyenin aylık gelirinin 40-60 bin lira olduğunu, maaş ve hizmetler kapsamındaki giderlerinin ise 150 bin liraya ulaştığını belirterek, ''Birçok alt yapı hizmetini tamamladık. Bundan sonra hizmet olarak çok masrafımız yok. Vatandaşlara kadastro çalışmaları kapsamında tapuları verildi. Bu da emlak vergisi gelirini arttıracaktır. Bundan sonra ödeme dengemiz daha iyi olacak. Ancak geçmiş borcumuzu ödememiz için belediye binasının satılması şart'' diye konuştu. Gelik ve çevresindeki Kilimli, Çatalağzı ve Muslu belediyelerinin birbirine çok yakın alanda yer aldığını, bunların birleştirilerek ilçe belediyesi oluşturulmasında yarar gördüklerini ifade eden Yıldırım, piyasaya borçlarının 50 bin lira civarında olduğunu kaydetti. Belediye işçileri Yusuf Gurbet ve Ali Naldemir de Yıldırım'ın davranışını takdirle karşıladıklarını, maaşlarını tam alamadıklarından borçlarının bulunduğunu ve ailelerinin desteğiyle geçimlerini sürdürebildiklerini kaydetti.