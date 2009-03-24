İşçisinin çıkışını SGK’ya bildirmeyen ceza ödeyecek

İşçisinin işten çıkışını Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) 10 gün içinde bildirmeyen işverenlere, 1 Ağustos 2009 tarihinden itibaren her işçi için bir asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanacağı bildirildi.



SGK yetkililerinden edinilen bilgiye göre, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 102'nci maddesinin birinci fıkrasına eklenen (j) bendi ile işçinin işten çıkışını kuruma bildirmeyenlere cezai uygulama getiriliyor.



Yeni yasada, ceza uygulamasına, "işveren, sigortalının çıkışını bildirmediği takdirde, işçinin işten çıkarıldığı halde rapor alıp, geçici iş görmezlik ödeneğinden faydalanması veya işten ayrıldığı günden sonra 10 günlük sürenin dışında hak etmediği halde sağlık hizmeti alması bu yolla da kurumun zarara uğratılması" gerekçe gösteriliyor.



Yasaya göre, bir sigortalı işten çıkarıldıktan sonra sigortalılık niteliğini yitirdiği tarihten geriye doğru 1 yıl içinde 90 gün GSS (Genel Sağlık Sigortası) primi ödenmiş ise 3 ay süreyle sağlık hizmetinden faydalanabiliyor, ancak iş görmezlik ödeneği alamıyor. İşçi işten çıkarıldıktan sonra sadece takip eden 10 gün için iş görmezlik ödeneğini hak ediyor.



İşçi, aldığı iş görmezlik ödeneğini çalıştığı kuruma teslim etmesi halinde, bu para işveren tarafından SGK'ya sigorta primi olarak yatırıldığından raporlu geçen süre prim gününe dahil ediliyor. Ancak işçinin bu parayı işverene teslim etmemesi halinde raporlu geçen süresinde sigorta primi yatırılmadığından, bu süre sigortalılık süresine dahil edilemiyor.



SGK Adana İl Müdür Vekili Muhammed Gerçek, sosyal güvenlik kuruluşlarının tek çatı altında birleştirilmesinin ardından kurumun çeşitli suiistimallerle zarara uğratılmasının önüne geçilmesi için SGK Başkanlığının organizasyonunda tüm taşra teşkilatında sıkı önlemler alındığını, yasaların verdiği yetkinin kurumun menfaatine kullanıldığını söyledi.



Gerçek, yeni yasanın getirdiği yükümlülüklerle ilgili başta Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odaları başta olmak üzere tüm ilgili kurum ve kuruluşları yazılı olarak bilgilendirdiklerini belirterek, şöyle dedi:



"Bunun yanı sıra sigortalı çalıştıran işverenler, işten ayrılan kişilerin işten ayrılış bildirgesini e-sigorta yoluyla internet üzerinden elektronik ortamda verme imkanına sahipler. Buna rağmen işçi çıkışları en geç on gün içinde kurumumuza bildirilmediği takdirde, 1 Ağustos 2009'dan itibaren ceza uygulaması başlayacak. İşverenlerimizin ileride bu konuyla ilgili parasal cezaya maruz kalmamaları için gerekli önlemin alınmasını istiyoruz."

