İşçisini döverek hastanelik eden Belediye Başkanı: Elimi öpsün, özür dilesin barışırım

Zonguldak'ın merkez Çatalağzı Belde Belediye Başkanı Ak Parti'li Mehmet Alim, kendisine küfrettiği gerekçesiyle yanındaki iki kişi ile birlikte tekme tokat döverek hastanelik ettiği işçisi Hasan Cinoğlu ile elini öpmesi halinde barışabileceğini ve davasından vazgeçebileceğini söyledi.

Çatalağzı Belediye Başkanı Mehmet Alim, geçen 19 Mayıs ’ta meydana gelen olayda, iddiaya göre toplu sözleşme nedeniyle anlaşmazlık yaşadığı belediyede çalışan sendika temsilcisi 34 yaşındaki Hasan Cinoğlu’nun görev yerini değiştirdi.

Başkan Alim, kendisini telefonla arayıp buna tepki gösteren ve küfreden Cinoğlu’nu, yanına aldığı koruması Mehmet T., itfaiye personeli Süleyman K. ve belediye halk otobüslerinde görevli İbrahim Ö. ile beldedeki akaryakıt istasyonunda tekme tokat dövdü.

İstasyondaki güvenlik kameralarına yansıyan olayla ilgili Cinoğlu’nun şikayeti üzerine Başkan Alim ve yanındaki 3 kişi hakkında, ’Hakaret ve yaralama’ suçlamasıyla dava açıldı.

Dayak olayının görüntülerinin basına yansımasının ardından DİSK’e bağlı Genel İş Sendikası Genel Sekreteri Kani Beko ve Sendika Eğitim Daire Başkanı Hüseyin Yaman, diğer sendika yetkilileriyle birlikte bugün Çatalağzı Belediyesi’ni ziyaret etti. Burada basın açıklaması yapan Genel İş Sendikası Genel Sekreteri Kani Beko, Başkan Mehmet Alim ve işyeri temsilcisi Hasan Cinoğlu arasındaki kavganın sendika ile imzalanan toplu iş sözleşmesi ile bir ilgisinin bulunmadığını söyledi. Kani Beko, "Yaşanan bu kavganın, parti içi siyasi çekişmeler ya da parti içi çıkar çatışmalarından kaynaklandığına inanıyoruz. Bu nedenle sendikamızı yaşanan bu kavganın tarafı gibi gösterilmesini kınıyoruz" dedi. Kani Beko ve yanındakiler, daha sonra Başkan Alim ile makamında bir süre görüştü.

'Karıncayı dahi incitmedim'

Görüşmenin ardından Başkan Mehmet Alim de konuyla ilgili gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Hayatında bir karıncayı dahi incitmediğini ileri süren Başkan Alim, şunları kaydetti:

"Ben işçilerime bırakın dayak atmayı, kötü söz söylemekten bile sakınırken bu şekilde lanse edilmek bana yapılmış çok büyük bir haksızlıktır. İşçimiz Hasan Cinoğlu sendika temsilcisidir. Hastaneden aldığı rapor doğrultusunda mevcut işyerinden inşaat servisine bekçi olarak atanmıştır. Bu değişikliğin ardından beni aramış ve aileme, bana, çocuklarıma hayatımda karşılaşmadığım küfürler etmeye başlamıştır. Ben yine de soğukkanlılığımı koruyarak Kilimli Merkez Karakolu’na gittim şikayetçi oldum. Fakat polis arkadaşlar bu işi biraz hafife aldılar. Gidip arkadaşı almadılar, bulmadılar. Bence burada polis arkadaşları da sorgulamak lazım, niye almadılar? İşi bu dereceye getirdiler. Ben yardımcılarımla arazide gezerken akaryakıt istasyonunda Hasan Cinoğlu’nu gördüm. Tekrar bana küfür ederek üzerime doğru yürüdü ve yumruk attı. Orada bir itiş kakış oldu. O an zaten ayırdılar bizi. Bu olay orada kapandı. Olay adli yargıya taşındı. Hasan Cinoğlu benim çalışanımdır. Gelsin elimi öpsün, yine kendisiyle barışırım, davamdan da vazgeçerim. Bu kadar açığım."

Başkan Alim, bu olayın akaryakıt istasyonunun sahibi ve aynı partiden belediye meclis üyesi olan Yunus Lütfü Çoban’ın komplosu olabileceğini ileri sürdü. Başkan Alim, Belediye Başkanı olmak isteyen Çoban’ın kendilerini kameraların önüne getirdiğini savundu. Başkan Alim, "Bu bir komplo olabilir. Yunus Lütfü Çoban, Hasan Cinoğlu’nun aracıyla istasyona götürdü. Biz de peşinden gittik. Bizim orada olmamız, kameranın önüne geçmemiz, bunlar komplo olabilir" diye konuştu