İşçinin organları, nakil bekleyen hastalar için umut oldu

Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Alaşehir İlçesi\'nde, kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen 40 yaşındaki Mehmet Aksakal\'ın ailesi tarafından bağışlanan organları, nakil bekleyen hastalar için umut oldu.

Alaşehir\'deki bir maden suyu fabrikasında işçi olarak çalışan Mehmet Aksakal, dün saat 01.00 sıralarında, Seyh Sinan Mahallesi Hastane Arkası Sokak\'taki evlerinde rahatsızlandı. Evli, 3 çocuk babası Aksakal, yakınlarının haber vermesi üzerine gelen 112 Acil Servis ambulansıyla Alaşehir Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Burada, kalp krizi geçirdiği belirlenen Aksakal\'a gerekli müdahalede bulunulup, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Ancak Aksakal\'ın bu sabah beyin ölümü gerçekleşti. Doktorların acı haberi bildirdiği ailesi, Mehmet Aksakal\'ın organlarını bağışladı.

Ailenin onayının alınmasının ardından Aksakal\'ın ameliyatla akciğeri, karaciğeri, böbrekleri ve korneaları alındı. Aksakal\'ın kalbi ise zarar gördüğü için alınamadı. Aksakal\'ın organlarından akciğeri İstanbul Kartal Koşuyolu Araştırma Hastanesi\'ne, böbrekleri ve karaciğer İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi\'ne, korneaları ise Manisa Celal Bayar Tıp Fakültesi\'ndeki uygun hastalara nakledilmek üzere Alaşehir Atatürk Stadı\'na inen ambulans helikoptere alınarak götürüldü.

Dört çocuğumdan en küçüğü olan Mehmet\'in beyin ölümünün gerçekleştiği söylenince, nakil bekleyen hastalara bir faydaları olacağını düşünerek organlarını bağışlama karar aldıklarını belirten 75 yaşındaki Hasan Aksakal, \"Acımız büyük. Ancak oğlumun organları başka hastalara can vereceği için biraz olsun teselli olduk\" dedi.

Alaşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Orhan Kırmalı, ilçeden ilk kez organ nakli gerçekleştirildiğine dikkat çekip, \"Bu hastamızın davranışı bir örnek olmalı. Bu vesile ile tüm vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı olmalarını ve organlarını bağışlamalarını öneriyoruz\" diye konuştu.

Öte yandan acı haberi alan Mehmet Aksakal\'ın yakınları ve sevenleri Seyh Sinan Mahallesi\'ndeki evlerinin önünde toplanarak, taziyede bulundu.



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