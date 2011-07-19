-İŞÇİNİN İKRAMİYESİ VERGİYE GİDİYOR ANKARA (A.A) - 19.07.2011 - Türk-İş'in araştırmasına göre, yılda 4 ikramiye alan bir işçinin ikramiyesi, vergi ve diğer kesintilerle eriyor. Konfederasyon, kamu işçilerinin yeni dönem toplu iş sözleşmelerine ilişkin görüşmeler sürerken bir araştırma yaparak ücretler üzerindeki kesintilerin ağırlığına dikkati çekti. 2003-2010 döneminde, 2008'den itibaren işveren sosyal sigorta primleri 5 puan yani yüzde 25 azaltılırken, işçi ücretlerinde ise sigorta prim tavanını aşan gelirlerden prim kesilmeye başlandığı belirtilen araştırmada, bu uygulamanın net işçi ücretlerinin daha da düşmesine neden olduğu ifade edildi. Araştırmada, yine 2008'den itibaren işçilere 6772 sayılı kanuna göre ödenen ikramiyelerden (ilave tediye) sosyal sigorta primi kesilmeye başlandığı, bu uygulamanın net işçi ücretlerindeki gerilemeyi derinleştirdiği kaydedildi. Türk-İş'in araştırmasında, vergi ve diğer kesintilerin işçi ücretlerinde ne şekilde yansığıdığı örneklerle ortaya konuldu. Araştırmaya göre, brüt 1000, ikramiye ile brüt 1.320 lira ücret alan bir işçinin cebine, yapılan kesintilerin ardından birinci vergi diliminde net 715, ikinci vergi diliminde ise ancak net 673 lira giriyor. Yine brüt 1.500, ikramiye ile brüt 1.980 lira ücret alan bir işçi, birinci vergi diliminde net 1.073 lira elde ediyor, ikinci vergi diliminde ise bu tutar net 1.010 liraya geriliyor. Öte yandan, brüt 1.700, ikramiye ile brüt 2.244 lira kazancı olan bir işçi, birinci vergi diliminde net 1.217 lira ücret alabilirken, ikinci vergi dilimine geçtiğinde bu miktar net 1.144 liraya kadar düşüyor. Türk-İş, kamu işçilerine ücretlerine yapılacak artış belirlenirken, işçilerin vergi ve sigorta prim kesintilerinden kaynaklanan kayıpların da dikkate alınmasını talep ediyor. Konfederasyonun yaptığı araştırmaya göre, kamu işçilerinin brüt ücretleri, ikramiyeli brüt ücretleri ve yapılan kesintilerin ardından ellerine geçen miktarlar şöyle: /* İkramiyeli Net Ücret --------------------------- Brüt Ücret İkramiyeli Brüt Yüzde 15 Yüzde 20 Ücret Vergi Dilimi Vergi Dilimi ---------- --------------- ------------ ------------ 796 1.050 570 536 900 1.188 644 606 1.000 1.320 715 673 1.100 1.452 787 740 1.200 1.584 859 808 1.300 1.716 930 875 1.400 1.848 1.002 942 1.500 1.980 1.073 1.010 1.600 2.112 1.145 1.077 1.700 2.244 1.217 1.212 */