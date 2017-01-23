"İşçinin hak arayışına darbeci general yasağı geliyor!"

Sözcü yazarı Necati Doğru, Asil Çelik Fabrikası'nda çalışan 550 işçinin sendikalarının Birleşik Metal Sendikası aracılığıyla yaptığı toplu sözleşme görüşmelerinde yaşananları yazdı. Görüşmeden anlaşma çıkmadığını söyleyen Doğru, şunları söyledi:

"İşçilerin, patronlarını ücretleri artırmaya razı etmek için greve gitme hakkı var. İşçiler, greve çıktılar. Fakat bu hak, Bakanlar Kurulu kararıyla 60 gün ertelendi. Aynı şekilde; Türkiye'nin 4 şehrinde kurulu 13 başka fabrikada çalışan 2 bin 200 işçi de ücret pazarlığında anlaşamadığı için greve çıktı. Onların da grevi Asil Çelik de olduğu gibi 60 gün ertelendi. 60 gün sonra işçiler tekrar grev yapamayacaklar. 60 gün sonra Yüksek Hakem Kurulu ne ücret zammı verirse, işçi bunu kabul edecek. Böylece Türkiye'de işçilerin emeklerinin karşılığını arama hakkına darbeci General Kenan Evren dönemi yasağı gelmiş oluyor."

Necati Doğru'nun Sözcü'de "İşçinin hak arayışına darbeci general dönemi yasağı getirildi!" başlığıyla yayımlanan (23 Ocak 2017) yazısı şöyle:

Yıllık 18.5 trilyon dolar milli gelir yaratarak dünyanın en zengin ülkesi olan ABD'nin başkanı Trump, “yeni bir First One uçağı yapımını ve alımını” durdurdu. Çok pahalı buldu. Seçimi yitiren Obama'nın yardımcısı Joe Biden de görevi bitince başkent Washington'dan evine devletin uçağı, helikopteri, makam otomobili ile değil, bilet parasını cebinden ödeyerek trenle döndü.

Çok zenginler.

Fakat dikkatliler.

Uçak halk parasıyla alınıyor.

Türkiye'nin yıllık milli geliri 850 milyar dolar ile 720 milyar dolar arasında değişiyor. Türkiye'den yaklaşık 20 kat daha zengin ABD'nin başkanı Trump yeni bir VIP uçak yaptırmayı geri çevirirken Türkiye'nin Cumhurbaşkanı ise Tunus'un devrik diktatörü Zeynel Abidin Bin Ali'nin VIP uçağına 77.8 milyon dolar ödeyerek satın aldı.

* * *

Milli gelirin!

ABD'nin 20'de 1'i.

VIP iştahın!

Trump'ın 20 katı.

Allah daha da artırsın!

Mademki halk seçmiş, 13'üncü VIP uçağı da alır, referandum sonrası ABD firmasına 2 VIP uçak daha sipariş edebilir diyenler çıkacaktır. Böyle düşünenlerin sayısı Türkiye nüfusunun acaba yüzde kaçıdır? Bir ülkede gelir adaleti de olmalı! Milli gelir artıyorsa; Türkiye'nin fabrikalarında çalışan işçiler de, büyüyen pastadan, emeklerinin karşılığını almalı değil mi?

İşçiler istediler.

Alamadılar.

Kaliteli çelik üreten Asil Çelik Fabrikası'nda çalışan 550 işçi, sendikaları Birleşik Metal Sendikası aracılığıyla toplu sözleşme görüşmelerine oturdu. Anlaşamadılar. İşçilerin, patronlarını ücretleri artırmaya razı etmek için greve gitme hakkı var. İşçiler, greve çıktılar. Fakat bu hak, Bakanlar Kurulu kararıyla 60 gün ertelendi. Aynı şekilde; Türkiye'nin 4 şehrinde kurulu 13 başka fabrikada çalışan 2 bin 200 işçi de ücret pazarlığında anlaşamadığı için greve çıktı. Onların da grevi Asil Çelik de olduğu gibi 60 gün ertelendi. 60 gün sonra işçiler tekrar grev yapamayacaklar. 60 gün sonra Yüksek Hakem Kurulu ne ücret zammı verirse, işçi bunu kabul edecek. Böylece Türkiye'de işçilerin emeklerinin karşılığını arama hakkına darbeci General Kenan Evren dönemi yasağı gelmiş oluyor.

* * *

Ülkenin geldiği yer burası:

Emeğin hak araması yasak.

VIP iştahı artırma serbest.

Üniversitelerden biri (Kadir Has) halka; “Son ekonomik gelişmeler sizi nasıl etkiledi?” diye soru sordu, aldığı cevapları yayınladı.

Ekonomik kriz var:

Yüzde 71.

Kötü durumdayım:

Yüzde 55.7

İyi durumdayım:

Yüzde 7.5.

İyi durumdayım diyenler VIP uçak alımlarını savunuyordur, kötü durumdayım diyenler işçilerin grev hakkına darbeci general dönemi yasağı getirilmesine acaba ne diyordur?

VIP UÇAĞI SORDU!

Ankara Milletvekili Necati Yılmaz, Başbakan Binali Yıldırım'a cevaplaması için bir soru önergesi verdi. Devletin uçak filosuna Tunus'un devrik diktatörünün VIP uçağı da dahil edildi. Filodaki uçak sayısı 13'e çıktı. Bu bilgiler basında yazılıyor. Doğru mudur? VIP uçak filosunda kaç uçak var? Uçakların özellikleri nelerdir? 2002 yılından bu yana VIP uçak alımına toplam kaç milyon dolar ödendi? İşçi, memur, emekli ve çalışanın ücretine zam söz konusu olduğunda “kaynak sıkıntısından” söz eden iktidarınızın lüks uçak harcamaları yapması bir çelişki değil midir? Sorularını sordu. Başbakan Binali Yıldırım'ın fırsat bulup da, bu sorulara ne zaman ve ne cevap vereceği merakla bekleniyor.