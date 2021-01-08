İşçilerin zam talebine 5 TL öneren Kocaeli Belediyesi'nde grev kararı alındı

Kocaeli Belediyesi iştiraki Belde A.Ş.'de çalışan 5 bin 700 işçi grev kararı aldı. Hizmet-İş sendikasının sağlık ve güvenlik personeli için istediği yüzde 25'lik zam talebine Belediye'nin cevabı sadece 5 TL olunca 4 aydır süren toplu sözleşme görüşmeleri sonuçlanmadığı için grev kararı alındı.

Grev kararı için oy kullanan 2526 işçinin 2482’si greve ‘evet’ dedi. Çıkan bu sonuçla birlikte 1 ay içinde taraflar arasında anlaşma sağlanmazsa işçi sendikası yasal olarak işyerinde greve gidecek.

Yüzde 25 oranında zam talep edildi

Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında başlaması gereken toplu iş sözleşmesi görüşmeleri pandemi nedeniyle Eylül ayında başladı. Eylül ayında başlayan toplu iş sözleşmesinde işçi sendikası işverene verdiği taslak öneride işçilerin ücretlerine yüzde 25 oranında zam talep etti. Belde A.Ş işçilerin arasında ücret farklarının yüksek olması nedeniyle sendika işçilerinin taban yevmiyelerinin 140 liraya çıkartılmasını istedi. Ancak işveren sendikası bu teklife karşı işçilerin taban yevmiyesini 105 liraya çıkartıp üzerine 5 lira zam yapmayı teklif etti.

"Emekçileri rencide eden ücret teklifleri"

Hizmet-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy, oylama sonucuna ilişkin açıklamasında, "İşçi arkadaşlarımız işveren sendikasının bu katı tutumundan emekçileri rencide eden ücret tekliflerine bu gün grev oylamasında evet diyerek gerekli cevabı vermiş oldular. Emeklerinin, alın terlerinin karşılığını almak, çoluk çocuklarının geleceği içinde güçlü bir irade ortaya koydular. Arkadaşlarımız toplu iş sözleşmesinin yüksek hakem kuruluna göndermemek 2 yıldır yüksek hakem kurulundan gelen yüzde 4'lerle çektiği sıkıntıları tekrar yaşamak için 'greve evet' dediler. Bir anlamda 'Toplu iş sözleşmesini masada bitirin, enflasyonu ve hayat pahalılığı altında eziliyor geçinemiyoruz; bizler için artık bıçak kemiğe dayandı' mesajını vermiş oldular. Bugünden sonra Kocaeli’de örgütlü olduğumuz, devam eden işyerlerindeki toplu iş sözleşmelerini ya masada bitireceğiz ya da grev uygulamasına gideceğiz" dedi.