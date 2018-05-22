İşçilerin onaylamadığı sözleşmeye imza atan Çelik-İş'e tepki: Güvenimizi tamamen yok etti

Çelik-İş Sendikası Kayseri'de yine işçilerin onaylamadığı bir sözleşmeye imza attı. Isısan’da imzalanan 3 yıllık sözleşmeye tepki gösteren işçiler, sendikacılardan “İşinize geliyorsa” yanıtını aldı. İşçiler, “Bu sendikaya zaten güvenmiyorduk bu sözleşme güvenimiz tamamen yok oldu” dedi.

Basınçlı kap ve kazan üreten Isısan, onlarca ülkeye ihracat yapıyor ve ülkedeki üretimin yüzde 60’ını elinde tutuyor. Sıvılaştırılmış doğal gaz taşıma tankları da imal edilen fabrikada çalışan işçiler, ücret ve diğer hakların kötülüğünden yakınıyor.

10 yıllık bir çalışanın ikramiye ve aile geçim indirimi (AGİ) dahil yaklaşık 2 bin 400 lira aldığını anlatan işçiler, sözleşme dönemi Genel Müdür Mehmet Özbıyık’ın işçileri toplayarak fedakarlık istediğini aktardı. Hatta “Zammını beğenmeyenler yanıma gelsin bizzat ben tazminatlı çıkış vereceğim” dediğini söyleyen işçiler, bu söz üzerine yanına gidenlere ise çıkış verilmediğini aktardı.

İşinize geliyorsa!

Çelik-İş Şube Başkanının işçileri topladığını, sözleşmeyle ilgili onaylarının alınmak istendiğini zannettiklerini aktaran işçiler, “Ama şube başkanı hayırlı olsun sözleşmeyi imzaladım dedi. İşçiler olarak bu sendikaya zaten güvenmiyorduk bu sözleşme güvenimiz tamamen yok oldu. 20 civarı arkadaşımıza tahminen seçmece usulü yüzde 17-18-19 civarı zam alındı. Geriye kalan 100 civarı işçiye de ilk yıl yüzde 12, ikinci ve üçüncü yıllara ise refah payı olmadan asgari ücret zammı aldılar. Burada en çok kızdığımız konu da işçilere onaylatılmadan imzalamalarıdır. Şube başkanı işçiler tepki gösterince de işinize gelirse diyerek işçileri tehdit ediyor” diye konuştu.

İkramiyelerin de maaşa bölünmesi ile ikramiyenin kuşa döndüğünü anlatan işçiler “Dolar, avro almış başını gidiyor bizim maaşlar şimdiden eridi. Sendikacıların bu koşullarda gerine gerine yürümesi canımızı sıkıyor” diye tepki gösterdi.

"Yol yapıyor, havaalanı yapıyor iyi güzel ama benim sofram küçülüyor"

Evrensel'e konuşan işçiler seçimler ve sözleşmeler dönemi işçilerin ücretlerinin baskılandığını söylüyorlar. Ekonomik olarak batık durumda olduğunu söyleyen bir işçi; “Önceden AKP’ye vermiştim ama artık vermeyeceğim. Çünkü yol yapıyor, havaalanı yapıyor. İyi güzel ama benim sofram küçülüyor, istikrar sağlanamadı o nedenle bu sefer oy yok” dedi.

İşçi bu seçimde oyunu İyi Parti ya da CHP’ye vereceğini söyledi. Diğer bir işçi de “Cumhurbaşkanlığı seçimi kesinlikle 2. tura kalır diye düşünüyorum” dedi. Fabrikadaki genel durumu sorduğum “150 işçinin 80-90 civarı AKP-MHP, 30 civarı İyi Parti, 30 civarı CHP, 1-2 işçinin de Saadet’e vereceğini düşünüyorum” dedi. Önceki durumu sorduğumuzda ise AKP’nin yüzde 70., MHP’nin ise yüzde 15-20 civarında olduğunu aktardı. “Peki, HDP yok mu?” diye sorduğumuz işçi şu yanıtı verdi:

“Belki vardır ama bize yansımıyor. Ama şu da bir gerçek onlar yüzde 10’u geçemezse AKP tekrar kesin iktidar olur.”