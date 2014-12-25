İşçilerin 'ocaktan çıkmama' eylemi yaptığı Ereğli'de 320 madencinin işine son verildi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki özel kömür işletmesinde işçilerin yerin 300 metre altında yaptığı eylemden sonuç alınmadı, 320 madencinin işten çıkarıldı. 166 işçinin daha çıkarılacağı açıklandı.

AKP Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır ve partinin bazı yöneticileri, özel kömür şirketinin işletme müdürü Zeki Arslan'ı ziyaret ederek işletmenin kapatılma süreci ve işten çıkarmalarla ilgili bilgi aldı. Arslan, yaptığı açıklamada, bölgede en az 4,5-5 milyon ton kömür rezervi bulduklarını ancak şirketlerinin Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ile yaşadığı sorun nedeniyle işletmeyi kapatma kararı aldığını söyledi. İşten çıkarmalarının yöneticiler için de zor bir durum olduğunu savunan Arslan, şöyle konuştu:

"Her gün 80-90 kişi işten çıkarılıyor. Şu ana kadar 320 kişinin çıkışını verdik, bu sayıyı 486'ya tamamlayacağız. Madenci arkadaşlar 6 aydır bir mücadele veriyorlar ama sonuç alınamadı. Onlar da en sonunda da bu işi kabullendiler. Geçtiğimiz günlerde de işçiler ocaktan çıkmama eylemi yapmıştı. ‘Bu işten artık dönülmez, kendinizi mağdur etmeyin’ dedik, onlar da olgunlukla karşıladılar."

Çakır ise konuyu Ankara'ya taşıdıklarını belirterek, ocak ayında işverenlerin üzerindeki yükü azaltacak yasanın çıkmasını beklediklerini dile getirdi.

Kandilli'deki özel kömür işletmesinde çalışan 500 madenci, 18 Aralık'ta 60 arkadaşlarının iş akitlerinin feshedildiği gerekçesiyle üretime ara vererek iki gün ocaktan çıkmama eylemi yapmıştı. (AA)