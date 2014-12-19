500 madencinin yerin 300 metre altındaki eylemi ikinci gününde!

Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki özel kömür işletmesinde çalışan madencilerin, 60 arkadaşlarının iş akitlerinin feshedildiği gerekçesiyle dün başlattıkları ocaktan çıkmama eylemi devam ediyor. Mesai arkadaşlarının işten çıkarılmasına tepki amacıyla dün 08.00-16.00 vardiyası için ocağa giren madenciler, yerin 300 metre altında eylem yapıyor. Eyleme Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında çalışan maden işçileri de destek veriyor.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Armutçuk Şube Başkanı İsa Mutlu, işçilere hitaben, yaklaşık 500 madencinin yer altında eyleme devam ettiğini söyledi.

Agos’ta yer alan habere göre, İşçi sınıfının sorunlarının bütün olarak tartışılmadığını, aynı çatı altında mücadele edilemediği sürece başarısız olunacağını öne süren Mutlu, şöyle konuştu:

"Bugün Hattat Holding ile devlet arasındaki uyuşmazlıklardan dolayı bölgemizde çalışan 800 kişi işsiz kalma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Altmışar kişilik gruplar halinde çıkış verilmeye başlanmasının ardından 500 civarında madenci, kendisini ocağa kilitlemiş ve eylemlerine devam etmektedir. Arkadaşlarımız kararlı gözüküyor. Bizler bu kardeşlerimizin işsiz kalmasına, işlerinden atılmasına, aşsız kalmasına ve bu şekilde işverenle devlet arasında pazarlık unsuru kullanılmasına tepki amacıyla burada olduğunuz için teşekkür ediyoruz."

Türkiye'de kamu ve özel sektördeki işçi sınıfının birlikte mücadele etmesinin daha sağlıklı olacağını gördüklerine işaret eden Mutlu, "Burada çalışan arkadaşlarımızla madencilik yapıyoruz, aynı havayı soluyor, aynı kaderi paylaşıyoruz. Bu bölge madencilikle var olmuş ve var olmaya devam ediyor. Bu yüzden bizim halimizden biz anlarız" ifadesini kullandı.