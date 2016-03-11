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Yaşam

Beylikdüzü'nde işçilerin kaldığı konteynerde yangın

Beylikdüzü'nde bir okul inşaatında işçilerin kaldığı 6 konteyner alev aldı

11 Mart 2016 09:39

Beylikdüzü'nde bir okul inşaatında işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı. İşçilerin yatakhane olarak kullandığı 6 konteyner yanarken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Olay saat 02.00 sıralarında Marmara Mahallesi 234. sokakta bulunan bir okul inşaatının bahçesinde meydana geldi.

DHA'nın haberine göre, işçilerin yatakhane olarak kullandığı konteynerde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Konteynerden dumanların çıktığını gören güvenlik görevlisi, işçileri uyandırarak itfaiyeyi aradı. Güvenlik görevlisi uyuyan 25 işçiyi uyandırdı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. 6 konteyner kullanılmaz hale gelirken işçilerden ölen ya da yaralanan olmadı.

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