İşçilerin fıtratında var; son 6 ayda 978 işçi öldü!

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi, yazılı, görsel ve dijital basından takip ettiği ve emek-meslek örgütlerinden gelen bilgilerle, işçiler ve işçi yakınlarının bildirimleri ışığında 2014 yılının ilk altı ayında en az 978 işçinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

301 işçinin yaşamını yitirdiği Soma felaketi çok konuşuldu ancak 2014 yılının sadece ilk altı ayında en az 978 işçinin iş kazalarında öldüğü açıklandı.

Meclis adına yapılan açıklamada verilen bilgiler şöyle:

Yaşamını yitiren işçilerin 40’ı kadın , 19’u çocuk, 18’i göçmen ve 150’si emeklilik çağında çalışıyordu...

Yaşamını yitiren işçilerin 325’i maden, 187’si inşaat, 122’si tarım ve 79’u taşımacılık işkolunda çalışıyordu...

Yaşamını yitiren işçilerin 324’ü Manisa, 82’si İstanbul , 34’ü Kocaeli, 31’i Ankara ve 31’i Bursa’da çalışıyordu...

Yaşamını yitiren işçilerin 889’u işçi, kamu çalışanı/memur statüsünde çalışan ücretlilerden; 89’u çiftçilerden/küçük toprak sahiplerinden ve kendi hesabına çalışanlardan/esnaflardan oluşuyordu...

Açıklamanın sonunda, iş kazalarına ilişkin bilgilerin guvenlicalisma@gmail.com adresine gönderilebileceği belirtildi.