İşçilerin eylem yaptığı santralde yangın

İşçilerin taşeron firma kaynaklı işten çıkarılmaya karşı eylem yaptığı termik santralin üretim bandında çıkan yangın panik yarattı

Afşin-Elbistan (B) Termik Santrali İşletme Müdürlüğü'nün temizlik hizmeti satın aldığı taşeron firmanın değişmesi üzerine işsiz kalan 100 kadar işçi, işe alınmaları için santral girişinde aileleriyle birlikte saat 24.00 sıralarında oturma eylemi başlattılar.

İşçilerin oturma eylemi nedeniyle termik santralde vardiya değişimi yapılamadı ve iş bırakarak evlerine dönmesi gereken yaklaşık 2 bin işçi tesislerde kaldı.

İşçilerin eylemi sürerken, termik santrale üretim alanlarından kömür taşınan bant yolunda yangın çıktı. Termik santralin dışından da görülebilen yangına 6 itfaiye aracı ve iş makineleriyle müdahale edildi. İtfaiye ekipleri su sıkarak, iş makineleri de alevlerin üzerine toprak atarak yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Bu arada 100 dolayındaki işçinin aileleriyle birlikte başlattığı oturma eylemi de jandarmanın güvenlik önlemleri altında sürüyor.