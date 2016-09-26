İşçileri taşıyan minibüse kamyon çarptı: 9’u ağır 31 yaralı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde üzüm işçilerini taşıyan minibüse kamyonun çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 9'u ağır 31 kişi yaralandı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Uluderbent mahallesinden üzüm işçilerini alan Günay Y. (39) yönetimindeki 45 J 4822 plakalı minibüse, Sarıgöl-Alaşehir yol kavşağında Alaşehir istikametinden gelen Mehmet A. (50) yönetimindeki 45 ZK 472 plakalı kamyon çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle üzüm işçilerini taşıyan minibüs devrilirken, kazada yaralanan her iki aracın sürücüsü ile devrilen minibüs içerisinde bulunan 29 işçi, 112 sağlık ekiplerince Sarıgöl, Alaşehir ve Salihli Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Yaralılardan 9'unun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Minibüs şoförü Günay Y., bir anda arkadan bir ses geldiğini ve neye uğradıklarını şaşırdıklarını söyledi. Bu arada kaza haberini alan işçilerin yakınları kaza yerine ve hastanelere akın etti.

Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.