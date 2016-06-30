T24 LogoT24 Logo
Gündem

İşçileri taşıyan minibüs uçuruma yuvarlandı; 2'si ağır 6 yaralı

Minibüsün gündelik olarak çalışan işçileri taşıdığı belirtldi

30 Haziran 2016 15:06

Antalya’nın Finike ilçesinde Suriyeli işçileri taşıyan minibüsün 50 metrelik uçuruma yuvarlandığı kazada, 2’si ağır 6 kişi yaralandı.

Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) Suat Söğüt‘ün haberine göre, Finike’ye bağlı Boldağ Mahallesinde Finike Orman İşletme Müdürlüğü’ne iş yapan firmada gündelik olarak çalışan Suriyeli işçiler, mesai bitiminin ardından servis minibüsüne bindi. Rampa inerken virajlı yolda kimliği belirsiz Türk sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs yoldan çıkarak yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlandı.

 

2 Suriyeli işçinin durumu ağır

 

Kazada sürücüyle araçta bulunan 5 Suriyeli yaralandı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi yönlendirildi. Minibüsten çıkarılan 6 yaralı ambulanslarla Finike Devlet Hastanesi’ne götürülürken, durumu ağır olan Suriyeli 2 yaralı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

ETİKETLER

İşçilerişçi cinayetiAntaylaişçi otobüsü uçurumdan yuvarlandı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak, MHP'nin voleybolcuları hedef alan Birol Şahin tutumunu eleştirdi: MHP,...

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24