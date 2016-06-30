İşçileri taşıyan minibüs uçuruma yuvarlandı; 2'si ağır 6 yaralı

Antalya’nın Finike ilçesinde Suriyeli işçileri taşıyan minibüsün 50 metrelik uçuruma yuvarlandığı kazada, 2’si ağır 6 kişi yaralandı.

Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) Suat Söğüt‘ün haberine göre, Finike’ye bağlı Boldağ Mahallesinde Finike Orman İşletme Müdürlüğü’ne iş yapan firmada gündelik olarak çalışan Suriyeli işçiler, mesai bitiminin ardından servis minibüsüne bindi. Rampa inerken virajlı yolda kimliği belirsiz Türk sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs yoldan çıkarak yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlandı.

2 Suriyeli işçinin durumu ağır

Kazada sürücüyle araçta bulunan 5 Suriyeli yaralandı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi yönlendirildi. Minibüsten çıkarılan 6 yaralı ambulanslarla Finike Devlet Hastanesi’ne götürülürken, durumu ağır olan Suriyeli 2 yaralı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.