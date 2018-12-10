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İşçileri taşıyan kamyon kaza yaptı: 30 yaralı

Abdulkadir AYDINIŞIK/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Havran ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan kamyon ile otomobil çarpıştı

10 Aralık 2018 20:07

Abdulkadir AYDINIŞIK/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Havran ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan kamyon ile otomobil çarpıştı. Kazada kamyonun kasasında bulunan 35 işçiden 30’u yaralandı. Yaralılardan 3\'ünün durumu ağır.
Kaza sabah saatlerinde, Havran\'ın kırsal Fazlıca Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Mehmet Emin Karasakal (35) yönetimindeki 10 RD 147 plakalı kamyon ile Halil Gider (31) yönetimindeki 10 H 5966 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle tarım işçilerini taşıyan kamyon devrildi. Kamyon kasasında bulunan işçilerden 3’ü ağır olmak üzere, toplam 30 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar Havran ve Edremit’teki hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı. Sağlık durumları iyi olanlar taburcu edilirken, durumları ağır olanların tedavisi sürüyor.
Havran Kaymakamı Şeref Aydın ile Belediye Başkanı AK Parti\'li Emin Ersoy, hastanede yaralıları ziyaret edip, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

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