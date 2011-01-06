-İŞÇİLERE ÜCRETSİZ İZİN HAKKI TBMM (A.A) - 06.01.2011 - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, ''Torba tasarı'' olarak adlandırılan, bazı kanunlarda değişiklik öngören tasarının 3 maddesi daha geçti, 2 madde ihdas edildi. Komisyon Başkanı Mustafa Açıkalın, dün akşam tartışmalara neden ve zorunlu özürlü çalıştırmayı yeniden düzenleyen maddeyi atlayarak görüşmeleri başlattı. Komisyonda, tasarının 3 maddesi daha kabul edildi. Kabul edilen maddelere göre, turizm sektöründe 2 ay olan denkleştirme süresi toplu iş sözleşmesi ile 4 aya kadar çıkarılabilecek. Sosyal Güvenlik Kurumunun taşra teşkilatında memur kadrosunda olmayan ''Sosyal Güvenlik Denetmeni'' çalıştırılabilecek. Görevlendirilecek kişilerin yarışma sınavında başarılı olmaları ve belirli koşulları taşımaları gerekecek. Tasarı ile bu kişilerin özlük hakları da düzenleniyor. Halen sosyal güvenlik kontrol memuru olarak çalışanlar sınavda başarılı olmaları halinde bu kadrolara atanabilecek. Komisyonda, AK Parti milletvekillerinin verdiği önergelerin kabul edilmesiyle 2 madde de ihdas edildi. Buna göre, erken doğum yapan kadın işçi doğumdan önce kullanamadığı izni doğum sonrasında kullanabilecek. 8 hafta olan iznin kullanılmayan süresi yine 8 hafta olan doğum sonrası izne eklenecek. -İŞÇİLERE ÜCRETSİZ İZİN- Kamu kurum ve kuruluşlarında sürekli işçi kadrosunda çalışan işçilere, bakmaya mecbur olduğu veya refakat etmedikleri takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya önemli bir hastalığa tutulması hallerinde istekleri üzerine 6 aya kadar ücretsiz izin verilebilecek. Bu süre 6 ay daha uzatılabilecek. İşçilere, 10 hizmet yılını tamamlamış olmaları ve istekleri halinde işçilik süreleri boyunca ve bir defada kullanılmak üzere 6 aya kadar ücretsiz izin verilebilecek. Yetiştirilmek üzere devlet tarafından yurt dışına gönderilen öğrenci ve memurlara, yurt içine ve yurt dışına sürekli atanan memurların işçi olan eşlerine işçilik süresince her defasında bir yıldan az olmamak üzere en çok 8 yıla kadar ücretsiz izin kullandırılabilecek. Ücretsiz izin süresinin bitiminden önce mazereti gerektiren sebebin kalkması halinde, işçi derhal görevine dönmek zorunda olacak. Mazeret sebebinin kalkması halinde veya ücretsiz izin süresinin bitiminde 10 gün içinde görevine dönmeyenler, istifa etmiş sayılacak.