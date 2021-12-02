İşçilere ödemelerini yapmayan Tanzim Market'in iflasına karar verildi

İşçilerin maaşlarını vermeden konkordato ilan eden Tanzim Market zincirinin iflasına karar verildi.

Mağaza Market-Sen, Tanzim Market’in aylarca ücretini ödemediği işçilerin alacaklarının Ücret Garanti Fonu’ndan ödenmesi gerektiği konusunda açıklama yaptı. Mağaza Market-Sen Örgütlenme Koordinasyonu Üyesi Doğan Can Aras’ın, davaya ilişkin yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

“Biz Tanzim Market işçilerinin hakkını alabilmesi için konkordato davasına İstanbul'dan buraya kalkıp geldik. Hepimizin bildiği gibi bir Ücret Garanti Fonu var. İşçiler çalıştığı sürede maaşından kesinti yapılıp oluşturulan bir fon bu. Böylesi zor zamanlarda işçiler mağdur olmasın diye işçilerin yararlanabileceği bir fon ama ne yazık ki konkordato komiserleri Tanzim Market işçilerinin bu fondan yararlanmasını engelledi. Sadece idari personellerin bu fondan yararlanabileceğini söylediler. Biz bunu bütün kamuoyuna anlattık. Şimdi geldiğimiz nokta da şunu tekrar ediyoruz: İflasta da konkordatoda da işçilerin yanında olun.”

"Hakkımızı kesinlikle yerde bırakmayacağız"

Tanzim Market işçisi Gizem Gül ise şöyle konuştu “Biz hakkımızı kesinlikle yerde bırakmayacağız. İşçiler burada bu kadar toplanabiliyorsa diğerleri de üstüne düşen görevleri yapsın artık. Sadece evimize ekmek götürmek istiyoruz. Başka bir amacımız yok. Patronlar rahatça kafelerinde otururken altında son model jeepler ile gezerken bizler iş yerine saatlerce yürüyerek gidiyorduk. Bunlar neden görülmüyor?”

İşçi Hareketi Koordinasyonu adına konuşan Konkordato ilan etmek devlet garantisi altında. İflas ilan etmek devlet garantisi altında” dedi Tanzim Market yüzlerce işçiyi 2 ay maaş ödemeden çalıştırdıktan sonra 37 şubesini kapatarak merkezini İstanbul Yalova’ya taşımış hemen ardından da konkordato ilan etmişti. 2020 yılında kurulan Tanzim Market’la ilgili dün görülen davada iflas kararı verildi.