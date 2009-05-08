İşçilere iş yerinde sağlık taraması olanağı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca uygulamaya konulan projeyle, 250'nin altında çalışana sahip iş yerlerinde çalışan işçilere, iş yerinde sağlık taraması olanağı sunulduğu bildirildi.



Bakanlık tarafından hayata geçirilen proje kapsamında kullanılacak gezici sağlık araçlarının hizmete girmesi dolayısıyla Bursa Organize Sanayi Bölgesinde tören düzenlendi.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer, törende, projeyle işçi sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesinin bir parçası olarak, gezici sağlık araçlarını hizmete soktuklarını belirtti.



Dinçer, "projeyi başlatan ve açılış safhasına kadar getiren Bakanımıza özellikle teşekkür ediyorum. Çünkü, aslında ben bu açılışı hak etmedim. Çalışmaları başlatan ve bu noktaya getiren kendisi oldu" diyerek, törene katılan Devlet Bakanı Faruk Çelik'i kürsüye davet etti.



Devlet Bakanı Çelik de iş sağlığı ve güvenliğinin, çalışma hayatının en önemli unsurları arasında yer aldığını vurgulayarak, yoğun işçi ve işletme bulunan şehirlerde atılması gereken adımlardan birini devreye soktuklarını söyledi.



Yeterli önlemler alınmadığı için meslek hastalıklarıyla ve iş kazalarıyla karşılaştıklarını, birçok üzücü sahneyle yüz yüze geldiklerini anlatan Çelik, şöyle konuştu:



"Gerekli önlemlerin alınmasıyla iş kazalarının minimize edilmesi mümkün, ama meslek hastalıkları için aynı şeyi söyleyemeyiz. Meslek hastalıklarını sıfırlamak mümkün. Meslek hastalıkları, gelişmiş ülkelerin ayıplarıdır. Meslek hastalığı olmamalı. Öncelikli almanız gereken tedbirleri aldığınız zaman, çalışanınızı meslek hastalığıyla karşı karşıya bırakmazsınız veya gerekli önlemleri aldığınız zaman büyük ölçüde iş kazalarıyla karşı karşıya bırakmazsınız."



Çelik, laboratuvar ve röntgen cihazlarıyla donanmış araçları devreye sokarak, işçi ve işverenin hizmetinde olduklarını bir kez daha ortaya koyduklarını ifade ederek, proje çerçevesinde, müracaat üzerine iş yeri ortamının inceleneceğini, işçilerin sağlık durumunun tespit edileceğini ve böylelikle sağlıklı ortamda çalışıp çalışmadığının belgeleneceğini dile getirdi.



Altı gezici araç, sekiz tahlil taşıma minibüsü



İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Kasım Özer de 12 milyon avroya mal olan proje çerçevesinde 6 gezici sağlık aracı, 8 tahlil taşıma minibüsünün devreye girdiğini, Ankara ve Kocaeli'nde laboratuvarlar açıldığını kaydetti.



İşverenin talebi üzerine, 250'den az işçi çalıştıran iş yerlerine donanımlı otobüs ve sağlık ekibi göndereceklerini belirten Özer, "böylelikle işverenlerimiz iş günü kaybı olmadan işçisine sağlık taraması yaptırabilecek. Ayrıca iş yerinde yapılacak inceleme sonucu risk değerlendirmesine esas olacak raporu işverene sunacağız" diye konuştu.



Özer, iki set halinde düşünülen gezici sağlık tarama araçlarında, kalp ve akciğer taraması, işitme testi ile kan ve idrar numunelerinden tahlil yapılabileceğini ifade ederek, Türkiye'de ilk kez bu üç konuda birden tarama yapılacağına dikkati çekti.



Bu sahada öncü rol oynamayı amaçladıklarını dile getiren Özer, "umuyoruz arkamızdan özel müteşebbisler gelir ve biz de bu hizmetin yaygınlaştığını görürüz" dedi.



Konuşmaların ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer ile Devlet Bakanı Faruk Çelik, sağlık araçlarında incelemelerde bulundu.

