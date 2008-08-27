İşçilere emeklilik uyarısı

Türk-İş, emekliliğini hak eden işçileri, 1 Ekim’den sonra emekli olmaları halinde aylıklarının düşebileceği endişesini taşımamaları ve hızlı karar verip emekli olmamaları doğrultusunda uyardı.



Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) bir yazı yazan Türk-İş, işçilerin, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun emekli aylığı bağlama oranına ilişkin hükmünün yürürlüğe gireceği 1 Ekim’den sonrası için "yaşadıkları endişeye" ilişkin bilgi istedi.



SGK’nın Türk-İş'e gönderdiği yanıtta, kısmen değiştirilen Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 1 Ekim 2008 itibariyle yürürlüğe gireceği anımsatılarak, bu kanunun yürürlük tarihinden önce sigortalı olarak çalışmaya başlayıp kanunun yürürlük tarihinden sonra tahsis talebinde bulunan veya ölen sigortalıların hak sahiplerinin, aylıklarının ne şekilde hesaplanacağının kanunun geçici ikinci maddesinde hüküm altına alındığı belirtildi.



SGK'nın verdiği yanıta göre, kanunun yürürlük tarihinden sonra bağlanacak aylıkların hesaplanmasında, kanunun yürürlük tarihine kadarki hizmetler mülga kanun hükümlerine; kanunun yürürlük tarihinden sonraki hizmetler ise 5510 sayılı Kanun hükümlerine göre hesaplanacak ve aylıklar karma sistemle belirlenecek.



SGK'nın yanıtında, "Bu şekilde kanunun yürürlük tarihinden önceki sigortalı hizmetleri, prime esas kazançların güncellenmesi ve aylık bağlama oranının uygulanması yönünden önceki kanun hükümlerine göre hesaplanacak olup, aylık hesaplama yöntemi açısından kazanılmış haklar korunduğu gibi mevcut sisteme göre daha az aylık bağlanması gibi bir durum da söz konusu olmayacaktır" denildi.



Türk-İş yönetimi, SGK'nın bu yanıtını teşkilatına bir genelgeyle duyurdu. Genelgede bazı basın organlarında yer alan haber ve köşe yazılarında 1 Ekim’de yürürlüğe girecek Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun emekliliğini hak etmiş olan sigortalıların aylıklarının düşmesine neden olacağının belirtildiğine yer verildi. Çok sayıda sigortalının bu haberden olumsuz etkilenip, emekliye ayrılmak istemedikleri halde, 1 Ekim’den sonra emekli olmaları durumunda emekli aylıklarının düşeceği korkusu ile emeklilik talep ettikleri ve mağdur oldukları belirtildi. Kazanılmış haklar korunduğundan emekliliğini hak etmiş sigortalıların 1 Ekim’den sonra emekli olmaları halinde, bu tarihten önceki hizmetlerinin yürürlükten kaldırılan mevzuata göre hesaplanacağı ve bağlanacak aylıklarının düşmeyeceği bildirildi.



Türk-İş Sosyal Güvenlik Uzmanı Celal Tozan, emekliliğini hak etmiş sigortalıların 1 Ekim’den sonra aylıkları düşeceği kuşkusuyla emekliye ayrılmalarına gerek olmadığı vurgulandı. Tozan, "Kamuoyunun doğru bilgilendirilmemesi nedeniyle mağduriyetler yaşanmaması için sigortalılar yetkililerle görüşmeden emeklilik konusunda karar vermemeli" dedi.

