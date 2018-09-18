İşçilere DİSK'ten destek

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İSTANBUL\'da yapımı devam eden Üçüncü Havalimanı Akpınar Yerleşkesi\'ndeki işçilerin kötü çalışma koşullarını gerekçe göstererek yaptığı eyleme, Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Ege Bölge Temsilciği destek verdi.

Konak eski Sümerbank binası önünde bir araya gelen DİSK Ege Bölge Temsilciği üyeleri, İstanbul\'da yapımı devam eden Üçüncü Havalimanı Akpınar Yerleşkesi\'ndeki işçilerin geçen günlerde kötü çalışma koşullarını öne sürerek yaptığı iş bırakma eylemine destek verdi. Grup adına açıklama yapan DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, \"İstanbul\'da inşaatı süren 3. Havalimanı şantiyesi işçileri yaşanan servis kazasının ardından direnişe başladılar. Bitmek bilmeyen iş cinayetlerine, işçi sağlığı ve iş güvenliğini yok sayan, giderek ağırlaşan insanlık dışı çalışma koşullarına karşı iş bırakan binlerce işçinin talepleri, talebimiz, mücadeleleri mücadelemizdir. 2018 yılının ilk sekiz ayında en az 1290 işçinin iş cinayetlerinde yaşamını yitirdiği ülkemizde, üretim zorlaması, örgütsüzlük, taşeron düzeni ve piyasalaşan işçi sağlığı ve iş güvenliği alanı işçilerin yaşamını tehdit etmeye devam etmektedir. Kriz ortamında işverenlerin maliyetleri düşürmek adına ilk olarak işçi sağlığı ve iş güvenliğinden tasarruf yaptıkları gözlenmektedir. Sermayenin yaşamı tehdit eden bu tasarrufları, yılın ilk 8 ayındaki insani felaket tablosunun daha da ağırlaşmasına neden olacaktır. DİSK olarak Uluslararası Çalışma Örgütü\'nü, Çalışma Bakanlığı\'nı ve Ulusal İY Sağlığı ve Güvenliği Konseyi\'ni hızla sorunların çözümüne dönük etkin görev almaya davet ediyoruz\" dedi.

Açıklamanın ardından eylem olaysız sona erdi.



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