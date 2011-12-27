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Politika

İşçilere de ''babalık izni'' için teklif TBMM (A.A)

27 Aralık 2011 13:42

-İşçilere de ''babalık izni'' için teklif TBMM (A.A) - 27.12.2011 - CHP Bartın Milletvekili Rıza Yalçınkaya, eşi doğum yapan işçiye 3 gün izin verilmesi için kanun teklifi hazırladı. TBMM Başkanlığına sunulan kanun teklifi, 4857 sayılı İş Kanunu'nda değişiklik yapılmasını öngörüyor. Teklife göre, eşi doğum yapan işçiye 3 güne kadar izin verilecek. Teklifin gerekçesinde, devlet memurlarına isteği üzerine, eşinin doğum yapması halinde 10 gün babalık izni; kendisinin veya çocuğunun evlenmesi ya da eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü halinde de 7 gün izin verildiği hatırlatıldı. Gerekçede, İş Kanunu'nda ise evlenme, ana veya babanın, eşin, kardeş veya çocukların ölümünde verilmesi gereken izin sürelerinin belirtildiği, ancak işçilere eşi doğum yaptığında izin verileceğine dair bir hüküm bulunmadığı vurgulanarak, şöyle denildi: ''Bu durum çalışanlar açısından ayrımcılığa neden olmaktadır. Zor şartlar altında çalışan işçilerimizin bir nebzede olsa devlet memurları gibi eşit haklara sahip olması gerekmektedir. Bu kanun teklifi ile işçi-memur arasındaki izin adaletsizliği bir nebzede olsa azalacak, mağdur durumdaki işçilere de eşi doğum yaptığında, üç güne kadar izin verilerek mağduriyetleri giderilecektir.''

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