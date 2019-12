İşçilere at eti yedirmişler

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde bir yemek fabrikasında 154 kilogram at eti ile 94 kilogram at ciğeri ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, Yalova yolunun 14. kilometresinde R.K'ye ait yemek fabrikasına operasyon düzenledi.



Ekiplerin, fabrikada yaptıkları aramada, 154 kilogram at eti ile 94,4 kilogram at ciğeri buldu. Olayla ilgili olarak R.K. ile etleri fabrikaya getirdiği belirlenen S.C. gözaltına alındı.



Sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.