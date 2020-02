İşçilerden zamlara tepki: Bu krizi siz yarattınız bedelini ödeyeceksiniz!

Ekonomideki kötü gidişatın sonucunda meydana gelen zamları protesto eden işçiler öğle tatilinde iş bırakarak İzmir Konak Meydanı'nda eylem yaptı. DİSK'in düzenlediği ve KESK üyesi kamu emekçilerinin de katıldığı eyleme, çok sayıda sendika, meslek odası, siyasi parti ve demokratik kitle örgütü de destek verdi. Eylemde sık sık, “Zafer direnen emekçinin olacak”, “Krizin bedeli patronlara”, “Birleşen işçiler asla yenilmez” sloganları atıldı.

‘İşçi sınıfı borçlu değil, alacaklıdır!’

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, “Bu ülkenin cumhurbaşkanı ‘Kriz mriz yok’ diyor. Ama bizler bakkala, pazara, markete her gittiğimizde krizin ne olduğunu görüyoruz. Ülkeyi yönetenler ‘Ekonomik sıkıntılar psikolojiktir’ diyor. Ama bizler her evde bir işsizin olduğu gerçeğini görüyoruz. Onlar pembe tablolar çiziyorlar. Tek sesli hale getirdikleri medya her gün masallar anlatıyor. Ama onların masalları, enflasyon gerçeği karşısında tuzla buz oluyor” dedi.



“Sürecin adını doğru koyalım, bu ülkede ekonomik kriz var” diyen Çerkezoğlu, şöyle devam etti:

“Bu kriz emperyalist ve kapitalist sistemin krizidir. Yıllardır bu ülkeyi yönetenlerin, sermaye iktidarının, AKP’nin uyguladığı ekonomi politikalarının ortaya çıkardığı bir krizdir. Türkiye dünyanın en borçlu ülkelerinden biri haline geldi bunların sayesinde. Sonra da kalkıyor bir sermaye temsilcisi ‘Bu borç 81 milyonun borcudur’ diyor. Hayır, bu borç işçi sınıfının borcu değildir, aksine işçi sınıfı alacaklıdır! Bu krizin ve borçların muhatabı sermaye, sorumlusu ise AKP iktidarı, saray rejimidir. Faturayı onlar ödeyecek.”

Çerkezoğlu, bunun için hep birlikte kent kent, sokak sokak, işyeri işyeri mücadeleyi örgütleyeceklerini vurguladı.

‘Böyle kadronun ne anlamı var!’

Genel-İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan ise belediye şirketlerinde çalışan binlerce işçi adına Cumhurbaşkanlığı yönetimine şu soruları yöneltti:

“Belediye hizmeti kamu hizmeti ise belediyelerde çalışan işçiler neden kadrolu olarak belediyelere değil de belediye şirketlerine aktarıldı? Neden kamu işçilerinin yararlandığı ilave tediye hakkından belediye şirketlerine geçişi yapan işçiler yararlanamıyor? Anayasa ile garanti altına alınmış sendika, toplu sözleşme ve grev hakları neye dayanarak 30 Haziran 2020’ye kadar askıya alındı? İşçilerin bu haklarını askıya alarak ve ücret artışlarını 6 ayda bir yüzde 4 artışla sınırlayarak işçilere verilen kadronun ne gibi bir anlamı var?”



Bu işçilerin de kadroya alınmasını, ilave tediye ödemelerinden yararlandırılmasını, sendikal hak kısıtlamalarının kaldırılmasını, ücret artışlarının enflasyon nedeniyle revize edilmesini isteyen Çalışkan, hukuksuz şekilde ihraç edilen üyelerinin işe iadesini de talep etti.

"Bütün ücretler artırılmalı"

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, acil taleplerini şöyle sıraladı:



♦ Enflasyon rakamları ortada, derhal asgari ücret başta olmak üzere bütün ücretler artırılmalıdır. Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayını beklemeden derhal toplanmalıdır.



♦ Taşeron işçilerinin tümü kadroya geçirilmeli, kadroya geçirilenlerin ücretlerine yapılacak zamlar enflasyona uygun şekilde revize edilmelidir.



♦ Toplu işten çıkarmalar yasaklanmalıdır. Haksız hukuksuz şekilde ihraç edilen kamu çalışanları göreve iade edilmelidir.



♦ En adaletsiz vergi sistemi Türkiye’de bulunuyor. Bu sistem düzeltilmeli; az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınan bir sistem kurulmalıdır.



♦ Kamu emekçilerine 3600 ek gösterge uygulanmalıdır.



♦ Elektrik, doğalgaz gibi temel tüketim maddelerine ve kamusal hizmetlere zam yapılmamalı, yapılan zamlar geri alınmalıdır.