İşçilerden şeker fabrikalarının özelleştirilmesi kararına tepki

Halit YILMAZ/SORGUN (Yozgat), (DHA)- TÜRKİYE genelinde 14 şeker fabrikasının özelleştirilmesi ile ilgili karara, Yozgat Şeker İş Sendikası Sorgun Şubesi üyeleri ve şeker fabrikası çalışanları tepki gösterdi.

Şeker İş Sendikası Başkanı Turgut Gözübüyük ve sendikaya üyeleri; AK Parti Sorgun İlçe Başkanı İbrahim Dıvrak, Belediye Başkanı Ahmet Şimşek ve parti yöneticileri ile AK Parti Sorgun İlçe Başkanlığı binasında bir araya gelerek 14 şeker fabrikasının özelleştirilmesiyle ilgili endişelerini dile getirdi. Gözübüyük, kararın Sorgun ekonomisine büyük sekte vuracağını ve binlerce kişinin işsiz kalacağını belirterek, karardan vazgeçilmesini istedi.

Daha sonra Sorgun Belediye Başkanı Ahmet Şimşek\'in daveti üzerine belediye yemekhanesinde toplanan şeker fabrikası çalışanları, burada özelleştirmeyle ilgili tepkilerini dile getirdi. Başkan Şimşek ise özelleştirmeden vazgeçilmesi adına elinden gelen her şeyi yapacağını söyledi. Şimşek, işçilerin verdiği bu mücadelenin aş ve iş kavgası olduğuna dikkati çekerek, \"Elinizdeki ekmeği kaybetmemek için bir mücadele veriyorsunuz. Bu mücadelede biz de sonuna kadar sizlerin yanında olacağız. Olayı birlikte takip edeceğiz. Bu fabrikanın kapanmaması ve sizlerin işsiz kalmaması için çalınmadık kapı bırakmayacağız. Gerekirse heyetler kurup görüşülmesi gereken kişilerle görüşeceğiz. Kısacası, bu mücadelede hep birlikte hareket edeceğiz. Bundan kuşkunuz olmasın\" dedi.

AK Parti Sorgun İlçe Başkanı İbrahim Dıvrak ise işçilere hitaben yaptığı konuşmada, teşkilat olarak şeker fabrikasının kapanmasına karşı olduklarını, bu konuda düşünce ve isteklerini Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ\'a ilettiklerini söyledi.



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