T24 LogoT24 Logo
Dünya

İşçilerden Sarkozy'e bebek önlüğü   PARİS (A.A)

20 Ekim 2011 16:51

-İşçilerden Sarkozy'e bebek önlüğü    PARİS (A.A) - 20.10.2011 - Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, dün doğum yapan eşi Carla Bruni ve yeni doğan kız bebeğini özel klinikte ziyaretinin ardından, günlük programını kesmeyerek, ülkenin batısındaki Mayenne kasabasını ziyaret etti. Bir fabrikada işçilerle sohbet eden Sarkozy, burada bebek önlüğü ve karısı için bebek bakım kitabı gibi hediyeler sunuldu. Hediyelere teşekkür eden Sarkozy, yeni doğan kız bebeğinden dolayı ''derin bir mutluluk'' duyduğunu söyledi. Kız bebeğinin ismiyle ilgili bir soruya Sarkozy, "bu konuyu doğal olarak eşi Carla Bruni'ye bıraktığını" söylemekle yetindi. Dün doğum öncesi eşini kısa bir süre ziyaret eden Sarkozy, daha sonra avro bölgesindeki borç krizini Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşmek üzere Frankfurt'a gitmişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24