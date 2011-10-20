-İşçilerden Sarkozy'e bebek önlüğü PARİS (A.A) - 20.10.2011 - Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, dün doğum yapan eşi Carla Bruni ve yeni doğan kız bebeğini özel klinikte ziyaretinin ardından, günlük programını kesmeyerek, ülkenin batısındaki Mayenne kasabasını ziyaret etti. Bir fabrikada işçilerle sohbet eden Sarkozy, burada bebek önlüğü ve karısı için bebek bakım kitabı gibi hediyeler sunuldu. Hediyelere teşekkür eden Sarkozy, yeni doğan kız bebeğinden dolayı ''derin bir mutluluk'' duyduğunu söyledi. Kız bebeğinin ismiyle ilgili bir soruya Sarkozy, "bu konuyu doğal olarak eşi Carla Bruni'ye bıraktığını" söylemekle yetindi. Dün doğum öncesi eşini kısa bir süre ziyaret eden Sarkozy, daha sonra avro bölgesindeki borç krizini Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşmek üzere Frankfurt'a gitmişti.