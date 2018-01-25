İşçilerden, okul inşaatında ücret eylemi

Oktay ÇAYIRLI/MİLAS (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Milas ilçesinde, 3 aylık ücretlerini alamadıklarını ileri süren 28 işçi, çalıştıkları 3 katlı okul inşaatının tepesine çıkıp, eylem yaptı. Yüklenici firma yetkilisinin ücretleri ödeme sözü vermesi üzerine ikna olan işçiler, 2 saat sonra eylemlerini sonlandırdı.

Kars\'tan gelerek 3 aydır Milas ilçe merkezindeki özel bir kolej inşaatında çalışan 28 işçi, 3 aydır ücretlerinin denmediğini ileri sürüp, dün saat 17.00 sıralarında, çalıştıkları inşaatın 3. katına çıkıp, eylem yaptı. Paralarının ödenmemesi halinde, atlayıp intihar edeceklerini söyleyen işçileri gören çevredekiler, durumu polise ve itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yaklaşık 2 saat süreyle, işçileri inmeleri için ikna etmeye çalıştı, ancak sonuç alamadı. Soğuk havaya rağmen inmeyen işçiler, toplam 100 bin lirayı bulan ücret alacaklarının ödenmesini istedi. Daha sonra inşaatın yüklenici firma yetkilisi olay yerine gelerek işçilerle görüştü. Yetkilinin daha önce işçi temsilcisine toplam 50 bin liralık bir ödeme yaptığını belirtip, kalan alacaklar için de ödeme sözü vermesi üzerine, işçiler ikna olup 2 saat sonra eylemlerine son verdi.



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