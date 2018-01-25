T24 LogoT24 Logo
Gündem

İşçilerden, okul inşaatında ücret eylemi

Oktay ÇAYIRLI/MİLAS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Milas ilçesinde, 3 aylık ücretlerini alamadıklarını ileri süren 28 işçi, çalıştıkları 3 katlı okul inşaatının tepesine çıkıp, eylem yaptı

25 Ocak 2018 14:24

Oktay ÇAYIRLI/MİLAS (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Milas ilçesinde, 3 aylık ücretlerini alamadıklarını ileri süren 28 işçi, çalıştıkları 3 katlı okul inşaatının tepesine çıkıp, eylem yaptı. Yüklenici firma yetkilisinin ücretleri ödeme sözü vermesi üzerine ikna olan işçiler, 2 saat sonra eylemlerini sonlandırdı.
Kars\'tan gelerek 3 aydır Milas ilçe merkezindeki özel bir kolej inşaatında çalışan 28 işçi, 3 aydır ücretlerinin denmediğini ileri sürüp, dün saat 17.00 sıralarında, çalıştıkları inşaatın 3. katına çıkıp, eylem yaptı. Paralarının ödenmemesi halinde, atlayıp intihar edeceklerini söyleyen işçileri gören çevredekiler, durumu polise ve itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yaklaşık 2 saat süreyle, işçileri inmeleri için ikna etmeye çalıştı, ancak sonuç alamadı. Soğuk havaya rağmen inmeyen işçiler, toplam 100 bin lirayı bulan ücret alacaklarının ödenmesini istedi. Daha sonra inşaatın yüklenici firma yetkilisi olay yerine gelerek işçilerle görüştü. Yetkilinin daha önce işçi temsilcisine toplam 50 bin liralık bir ödeme yaptığını belirtip, kalan alacaklar için de ödeme sözü vermesi üzerine, işçiler ikna olup 2 saat sonra eylemlerine son verdi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

OktayMuğla DHA MUĞLA MilasYükleniciKarsMilasParalarınınOlaySoğukDahaYetkilininFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24