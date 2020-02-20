İşçiler, yaşamına son veren arkadaşlarının cansız bedeninin yanında çalıştırıldı

Evrensel'in haberine göre Bayram Kömürcü'nün arkadaşları, "Bugün, geçici çalıştığımız yerde arkadaşımız kendini asarak hayatına son verdi. Bu sabah iş başı yaptıktan sonra, depoda bulundu. En kötüsü savcılık gelene kadar biz arkadaşımızın cansız bedeni orada dururken çalıştık. Artık dayanacak gücümüz kalmadı. Biz çalışmaya devam ettik. Psikolojimizi bozdular " dedi. Arkadaşları intihar nedenini, "ekonomik ve ailevi sıkıntılar yaşaması" olarak açıkladı.

Corazon Ambalaj daha önce Debant Plastik olarak faaliyet gösteriyordu. Debant Plastik de onlarca işçinin mağduriyeti ile gündeme gelmişti. Haftalar önce Gebze'de bulunan Farba fabrikasında çalışan bir işçi de yaşamına son vermişti.