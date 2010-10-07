-İŞÇİLER YANLIŞ YÖNE GİDİNCE ÖLDÜLER EDİRNE (A.A) - 10.07.2010 - Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Küçükdoğanca Köyü'ndeki maden ocağında 3 işçinin yaşamını yitirmesine yol açan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Kale Madencilik Şirketler Gurubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Osman Kale, yangının sürdüğü bölgeye su sıkıldığını belirtti. Kale, ''Oksijen tüpünden kaynaklanan yangın, çok yoğun tahkimatın yapıldığı 10-12 metrelik bölgede içten içe devam ediyor. Buraya su sıkıyoruz. 22 metrelik göçük açıldı. Sağlam bölgelere inildi. Yangını söndürmek için soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Bugün mühendislerle toplantı yapacağız. Bu toplantıda alınacak karar doğrultusunda hareket edilecek. Bugün yangının söndürüleceğine inanıyorum. Diğer taraftan bu yangın, Zonguldak, Balıkesir ve Bursa'daki grizu patlaması, göçük gibi kazalarla karıştırılmasın. Oradaki kazalar grizudan kaynaklandı. Bizde ise oksijen tüpünden kaynaklandı. Ana yolda olan bir yangın. Metan gazı yangını değil. Bu yangın dışarıda herhangi bir yerde de olabilirdi.'' -YÖNLERİNİ ŞAŞIRMIŞLAR- Ali Osman Kale, 3 madencinin hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duyduklarını belirtti. Bu işçilerin aynı yerde bulunduğuna dikkati çeken Kale, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Dün akşam göçük açıldıktan sonra ekiplerimiz maskeleri ile ocağa inerek o bölgede kontrol yaptılar. Hava verilen bölgede de ölçümlerde bulundular. Orada yeteri kadar temiz hava olduğu içinde maskelerini çıkartmışlar. Arkadaşlarımız kendilerine söylenilen bölgeye ulaşamamışlar. Eğer bu 3 arkadaşımız kendilerine bildirilen havalandırma bölgesine ulaşmış olsalardı bugün yaşıyor olacaklardı. Sanırım ya paniklediler ya da şaşırdılar. Havanın çıkış yönüne doğru değil de ters yöne gitmişler.'' Kale, ölen 3 madencinin cesedinin ocaktan çıkartılmasından sonra adli ve idari soruşturma başlatıldığını bildirdi. Keşan Cumhuriyet Savcılığının adli, Bölge Çalışma Müdürlüğü müfettişlerinin de idari yönden olayı soruşturduğunu vurgulayan Kale, ''soruşturma her iki yönden de devam ediyor. Cumhuriyet Savcılığımız, jandarma ve müfettişler, çavuşların, çalışanların, ocak yöneticilerinin ifadelerini aldı, almaya devam ediyor'' dedi. Kale, kaza ile ilgili devletin veya kurumların herhangi bir kusurunun söz konusu olmadığını ifade etti. Ocağın iki ay önce müfettişlerce denetlendiğini ve bazı noksanlıklar tespit edildiğini anlatan Kale, şunları kaydetti: ''Bu denetimler sonunda, üretim faaliyetlerinin durdurulması istendi. Biz de üretim faaliyetlerimizi durdurmuştuk. Ocakta bakım çalışmaları yapılıyordu. Gazetelerde yazılan üretim faaliyetleri durdurulması yazısı üretim içindir. Bu yazı kazadan önce gelseydi bu kaza olmazdı demek yanlış. Biz zaten üretim yapmıyorduk.''