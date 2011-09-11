İşçiler toprak altında kaldı

T24

Gazi Mahallesi'nde, Ayvacık ilçesi yolunda, Çarşamba Belediyesinin taşeron firmasında çalışan işçiler kanalizasyon çalışması yaparken toprak kayması meydana geldi. İşçilerden Bayram Demir (43) ile Adem Öztürk (25) toprak altında kaldıSamsun Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birliği ekiplerinin çalışması sonucu, Demir ve Öztürk'ün cesetleri toprak altından çıkarıldı.Cesetler, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Çarşamba Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.