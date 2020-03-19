İşçiler, Koronavirüs salgınına karşı önlem alınmadığı için iş durdurdu

İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, İZSU ve farklı birimlerde çalışan işçiler Koronavirüs'e karşı gerekli tedbirlerin alınmamasına tepki göstererek iş durdurdu. DİSK’e bağlı Genel-İş İzmir 2 No’lu Şubesi'nin örgütlü olduğu iş yerlerinde geçtiğimiz günlerde gerçekleşen temsilciler kurulu toplantısında Koronavirüs'ten korunmak için maske, eldiven ve koruyucu malzeme dağıtılmaması halinde iş bırakma kararı alan işçiler bugün sabah iş yerlerine giderek işi durdurdu.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Genel-İş İzmir 2 No’lu Şube Yönetim Kurulu "İki gün önce temsilciler kurulunda aldığımız karar doğrultusunda birimlerimizde Koronavirüs'ten kaynaklı koruyucu malzeme maske ve eldiven dağıtılmadığı taktirde iş bırakacağımızın kararını almıştık. Birçok birimimizde önlemi almıştır. Ancak uyarılarımızı dikkate almayan Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığını da bu önlemler alınmamıştır. Bu nedenle bugün park bahçelerde çalışan arkadaşlarımız işe gidecek ama işbaşı yapmayacaktır" dedi.