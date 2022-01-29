HepsiJet’ten “1 liralık zam” açıklaması

Kargo şirketi Hepsijet, çalışanına 2022 yılı için “1 liralık zam önerdiği” yönündeki haberlere ilişkin olarak açıklama yaptı. Çatısı altında kendi şirketleriyle sipariş teslimatı yapan 2095 iş ortağının ortalama gelirinin yıllık olarak yüzde 46 oranında arttığını ifade eden şirket; “Çeşitli mecralarda ‘1 TL zam’ olarak yansıtılan birim teslimat fiyat artışı yanlış bir algı oluşturulmak üzere kasıtlı olarak kullanılmaktadır. Bu zam, yapılan %46’lık yıllık toplam artışın sadece bir bölümünü oluşturmaktadır” dedi.

Açıklamada ayrıca, “Sektörünün yerli sermayeli en büyük şirketi olarak çalışmalarımızı, ülkemizin içinde bulunduğu sosyo-ekonomik koşulları ve tüm paydaşlarımızın hassasiyetlerini göz önünde bulundurarak yürütüyoruz” ifadesi yer aldı.

Ne olmuştu? Kargo şirketi Hepsijet’in çalışanlarına 2022 için önerilen 1 liralık zamma karşı işçilerin Antalya ve Karaman'da kontak kapattığı belirtilmişti. Halihazırda paket başı 3.75 TL kazanan Hepsijet çalışanları, 1 liralık zamla kazançlarının asgari ücret altına düşeceğini söylemişti. Çalışanlar gelen 1 lira zamla 2022 için 4.75 lira olan rakamı reddetmişti. Komedyen Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hepsijet çalışanlarına destek vermişti. TIKLAYIN - Trendyol işçilerinin kazanımı sonrası Sürat, Aras ve Hepsijet işçileri de protestoya başladı

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HepsiJet’in açıklaması şöyle:

"24 Ocak tarihinde açıkladığımız yıllık artış oranları sonrasında HepsiJet çatısı altında kendi şirketleriyle sipariş teslimatı yapan 2095 iş ortağımızın 2022 yılı için ortalama gelirleri yıllık olarak %46 oranında artmıştır. Sektör ortalamasının oldukça üzerinde olan bu artış oranı dışında taşımacı iş ortaklarımıza destek amacıyla aralık ve ocak aylarında ek yakıt katkısı yapılmıştır.

Çeşitli mecralarda “1 TL zam” olarak yansıtılan birim teslimat fiyat artışı yanlış bir algı oluşturulmak üzere kasıtlı olarak kullanılmaktadır. Bu zam, yapılan %46’lık yıllık toplam artışın sadece bir bölümünü oluşturmaktadır.

HepsiJet, tüm imkanlarını seferber ederek ve yapabileceğinin en iyisini yaparak, şirketleri aracılığıyla teslimat yapan iş ortaklarının her zaman yanlarında olmaya devam edecektir.

Sektörünün yerli sermayeli en büyük şirketi olarak çalışmalarımızı, ülkemizin içinde bulunduğu sosyo-ekonomik koşulları ve tüm paydaşlarımızın hassasiyetlerini göz önünde bulundurarak yürütüyoruz. Türkiye’nin Hepsiburada’sı olarak sürdürülebilir paydaşlık hukukundan taviz vermeden, çalışanlarımız ve iş ortaklarımızla birlikte kazanma ve büyüme prensibiyle çalışmaya devam edeceğiz."