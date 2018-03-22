İşçiler iş bıraktı, MHP'li başkan sokakları kendi temizledi

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde temizlik işlerini yürüten yüklenici firmanın belediyeden alacağı olduğunu iddia ederek işçilerini çekmesi üzerine MHP'li Belediye Başkanı Yaşar Toksoy ve belediye çalışanları sokaklarda temizlik yaptı.

Yeniçağ'da yer alan habere göre, ilçede temizlik işlerini yapan firma, belediyeden bir kısım alacağını tahsis edemeyince yaklaşık 70 temizlik işçisine iş bıraktırdı. Bunun üzerine ilçede temizlik işleri aksayınca, Başkan Toksoy ve bazı belediye çalışanları temizlik yapmaya başladı. Eline süpürge ve kürek alan Toksoy, sokak ve caddeleri temizledi.

Dörtyol Belediye Başkanı Toksoy, yaptığı açıklamada, ilçede temizlik işlerini yapan yüklenici firmaya 4 yılda yaklaşık 5 milyon lira ödeme yaptıklarını ancak bazı alacaklarını gerekçe göstererek, işçilerini çekip kendilerine gözdağı vermeye çalıştığını öne sürdü.

Toksoy, 4 yıl boyunca belediyeye ait temizlik araçlarını firmaya verdiklerini ve bunun karşılığında da hiç bir ücret talep etmediklerini belirtti.

Vatandaşların mağdur olmaması için temizlik işini yapmaya başladıklarını ifade eden Toksoy, şunları kaydetti:

"Temizlik işlerimizi yapan yüklenici firmaya 4 yılda yaklaşık 5 milyon lira ödeme yaptık. Ancak bazı borçlarımızı gerekçe göstererek burada temizlik görevlilerini Erzin, İskenderun ve Payas bölgesine çekiyorlar. Bize gözdağı vermeye çalışıyorlar. 4 yıldır kendi araçlarımızı bu firmaya vererek hiç bir ücret talep etmeden temizlik işlemlerini yapıyorduk. Ne oldu da şimdi bu durum ortaya çıktı. Biz de bu oyunu bozmak için topyekün tüm belediye personellerimizle bugün şehrimizi temizleyeceğiz. Yetişebildiğimiz kadar vatandaşlarımızı mağdur etmeyeceğiz. Arkadaşlarımızı değişik alanlarda görevlendirerek bu sorunu çözmeye çalışacağız."