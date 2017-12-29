İşçiler grev uyarısı yaptı: Şalter inecek, bu iş bitecek

Metal işçilerinin MESS'in yüzde 3.2 zam ve üç yıllık sözleşme kararına tepkisi sürüyor. Türk Metal'in örgütlü olduğu fabrikalarda çalışan işçiler, vardiya girişlerinde yaptıkları eylemlerle iki yıllık sözleşme ve yüzde 38 zam taleplerinde kararlı olduklarını söyledi. Grev uyarısı yapan işçiler, "Şalter inecek, bu iş bitecek" dedi.

Evrensel'de yer alan habere göre son olarak Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde kurulu Ford Otosan fabrikasında işçiler 16.00 - 24.00 vardiyalarında üretimi aksattı. Protestolar, CMS, TOFAŞ, BOSCH, Mercedes, Arçelik, Otokar, VALF San ve Trakya Döküm'de de sürüyor.

İzmir Gaziemir, Bornova ve Çiğli'de bulunan CMS fabrikası işçileri 15.00 - 23.00 vardiyalarında iş bırakarak MESS dayatmalarına bir kez daha karşı çıkarak taleplerini dile getirdi.

Esenyurt Hoşdere’de bulunan Mercedes fabrikasında da işçiler MESS dayatmalarını protesto etti. İşçilerden sık sık "Bu yetmez, artık eller şartele uzansın" sloganları yükseldi.

Sincan Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan Arçelik fabrikasında çalışan işçiler de MESS'e karşı ayağa kalktı.