İşçiler göçük altında, yakınları isyanda

Antalya'da dün taş ocağında meydana gelen göçükte kayaların altında kalan 2 işçiye hala ulaşılamadı. Kurtarma çalışmalarını gözyaşları arasında izleyen işçilerin yakınları, “24 saattir bir taş bile alınmadı” diyerek tepki gösterdi



Antalya’nın Döşemealtı ilçesinin Çubukbeli mevkisinde dün meydana gelen göçükte dağdan kopup gelen kayaların altında iş makineleri ile kalan taş ocağı çalışanları Sami Demirtaş ve Mehmet Çevik'e ulaşılması için başlatılan çalışmalar sürüyor.



Antalya Valiliği’nde yapılan açıklamada, olayın ardından Sivil Savunma ekipleri, Büyükşehir Belediyesi, Özel İdare, Karayolları ve DSİ'den çok sayıda iş makinesinin çalışmalara hemen başladığını belirtildi.



1 milyon ton kayanın altında kaldılar



Isparta Sivil Savunma ekipleri ile hassas yer dinleme cihazlarına sahip NATO Boru Hattı bölge birimlerinin ekiplerinden de yararlanıldığı belirtilen açıklamada, “Taş ocağı çalışmalarında basamak arazi (ayna boyu) tekniği uygulamalarında ihmallerin olabileceği hususu uzmanlarca ifade edilen göçük sahasına 1 milyon ton kaya kütlesinin düştüğü anlaşılmış ve çalışmalar sırasında halen kaya düşmeleri yer yer devam etmektedir.



Zonguldak'tan uzman ekip geldi



Antalya Valiliğinin talebi üzerine dün gece yola çıkarılan Zonguldak Türkiye Kömür İşletmelerinden bir uygulama grubu da sabah saatlerinde Antalya'ya geldi. Uzman ekibin, göçük altında kalanlara galeri açma tekniğiyle ulaşılmasına yönelik çalışmalara başladığı bildirildi.

Göçük alanı ve çevresinde Döşemealtı Kaymakamlığınca güvenlik tedbirleri alınırken, Antalya Valiliği’nde oluşturulan kriz merkezi de çalışmalarını sürdürüyor.



Çalışmalara yağış molası



Öte yandan, Sivil Savunma ekipleri gözetimi altında iş makineleriyle göçükte sürdürülen kurtarma çalışmasına şiddetli yağış nedeniyle ara verildi.



Yetkililer, yağış durduktan sonra yeni bir kayma tehlikesi ihtimali olmaması halinde kurtarma çalışmalarına devam edileceğini belirtti.



İşçi yakınları isyanda



Bu arada, göçük altında altında kalan iki işçinin yakınlarının olay yerinde bekleyişi sürüyor.

Göçük altında kalan işçilerin yakınlarına çalışmalar hakkında bilgi vermek isteyen Sun'a işçi yakınları tepki gösterdi.



Operatör Sami Demirtaş'ın yakını Özcan Kurtuluş, olayın üzerinden 24 saat geçmesine rağmen kendilerine kurtarma çalışmaları hakkında bir açıklama yapılmadığını savundu.

Kurtuluş, "Olay yerinde bulunan her insan bir taş alsa, o insanlara ulaşılabilirdi. Gece de ulaşılabilirdi. Eğer kurtarma çalışmaları gece de devam etseydi göçük altındakiler kurtarılabilirdi. Bize yardım edin. 24 saattir bir taş bile alınmadı" dedi.

