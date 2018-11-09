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İşçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazdı

Gülhan DEMİRCİ/MERSİN, (DHA)- MERSİN'de kamuda taşerondan kadroya geçirilen bir grup işçi ücret ve sosyal haklarında iyileştirme için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a mektup yazdı

09 Kasım 2018 16:47

Gülhan DEMİRCİ/MERSİN, (DHA)- MERSİN\'de kamuda taşerondan kadroya geçirilen bir grup işçi ücret ve sosyal haklarında iyileştirme için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk\'a mektup yazdı.
Merkez Toroslar ilçesi Lütfi Oğuzca Parkı\'nda toplanan işçiler, \'Sürekli işçi enflasyona yenik düştü\', \'Eşit işe eşit ücret\', \'Mazlumların mağdurların umudu Erdoğan\', \'2020\'ye hayır, 2019 Kamu Toplu İş Sözleşmesi\'ne evet\', \'Cumhurbaşkanımız, Çalışma Bakanımız duyun sesimizi\' yazılı dövizler taşıdı. Daha sonra işçiler; Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Zehra Zümrüt Selçuk\'a göndermek üzere ücret artışı, enflasyon farkı verilmesi, tayin hakkı, istek dışı emekliye ayırma, düşük düzeyde ve yetersiz sosyal yardımlar, 2020 yılına kadar toplu iş sözleşmesi yapamayacak olmaları gibi sorunlarını anlattıkları mektupları yazdı.
İşçiler adına konuşan Adil Muhtaroğlu, çalışma barışı için eşit hak ve ücret istediklerini söyledi. Açıklama, işçilerin öğle yemeği olarak simit yemesiyle sona erdi.

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