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Yaşam

İşçiler Bağcılar'da TEM Otoyolu'nu kesti; trafik felç oldu

İnşaatta çalıştığı öğrenilen işçiler, TEM Otoyolu'nu Bağcılar mevkiinde çift yönü olarak trafiği kesti

20 Eylül 2013 12:45

 

TEM otoyolu bu sabah kalabalık bir grubun eylemine sahne oldu. Bağcılar ’daki Batışehir inşaatında çalışan işçiler, sabah saatlerinde TEM otoyolunu trafiğe kapattı.
Radikal'den Fatih Yağmur'un haberine göre, şantiyede Kürt işçilerin saldırıya uğradığını iddia eden işçiler, iki arkadaşlarının da ağır yaralı olduğunu söyledi.
Onlarca işçi sabah erken saatlerde protesto için Bağcılar’da bulunan Kanal D ve Hürriyet binasının otoparkına geldi. Daha sonra Protesto yayılarak TEM otoyolunu kapatan işçiler, ‘Kahrolsun faşizm’ sloganları attı.
İşçilerin iddialarına göre şantiyede Kürtlere yönelik saldırı söz konusu. Şimdiye kadar beş kez saldırı yapıldı. Bu saldırılarda iki işçi yaralandı. İşçilerden birinin durumu ağır.
İşçiler arkadaşlarının bıçaklandıktan sonra battaniyeye sarılarak şantiyenin bir köşesine atıldığı ileri sürdü.
 

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